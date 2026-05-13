Una gran protesta universitària desafia Milei en el seu moment de més flaquesa
La quarta mobilització de docents i estudiants coincideix amb una caiguda sostinguda de la imatge del president, avalat per menys del 37%
Abel Gilbert
"Universitat pública sempre", "La llei es compleix", "La pàtria no es ven, es defensa". Els cartells es van multiplicar als carrers de la ciutat de Buenos Aires, on una altra vegada es va llançar un nou desafiament al president argentí, Javier Milei. La quarta Marxa Federal Universitària va convocar una gran multitud a la capital i a les principals províncies argentines, una altra vegada per reclamar pel finançament de les cases d’alts estudis i la recomposició salarial dels docents que, des de l’assumpció del líder ultradretà, el desembre del 2023, van perdre el 35% del seu poder adquisitiu. Les mobilitzacions massives troben el Govern pràcticament paralitzat per l’efecte de l’escàndol relacionat amb les revelacions judicials del destacat patrimoni del cap de ministres, Manuel Adorni, acumulat des que va entrar en la funció pública.
L’anomenat Adornigate impacta amb força en l’opinió pública. Una recent enquesta de la consultora Management & Fit dona compte que un 54,3% dels consultats rebutgen l’actual gestió. La imatge de Milei ha caigut al 37,2%, gairebé deu punts menys que al febrer.
La primera mobilització en defensa de l’educació pública va tenir lloc el 23 d’abril del 2024. Prop d’un milió d’argentins es van expressar a la ciutat de Buenos Aires i les províncies. La magnitud del conflicte universitari va relegar a un segon pla la notícia sobre una auditoria en la dissolta Agència Nacional de Discapacitat (Andis) que administrava Diego Spagnuolo, l’exadvocat personal de Milei. La investigació va trobar sobrepreus de fins a un 4.000% en la compra d’ortopèdies, implants i cadires de rodes. Spagnuolo és investigat per la justícia a causa de les denúncies de suborns en la compra de medicaments. L’engranatge es ramificava fins a la secretaria general de la Presidència que maneja Karina Milei.
La protesta apunta al cor del programa d’ajustament conegut com la motoserra. Les universitats reclamen a l’Executiu que apliqui la llei de finançament universitari, segons la qual el pressupost del sector i els salaris de professors i empleats han d’actualitzar-se d’acord amb la inflació que, en els últims 12 mesos, supera el 32%. Aquesta norma va ser sancionada pel Congrés i vetada pel president. Les dues Cambres del Congrés van rebutjar aquest veto per majoria àmplia. No obstant, Milei es nega a acatar el dictat per la legislatura fa 200 dies. El tema està una altra vegada en mans de la justícia.
Poda acadèmica
Les universitats van denunciar que el pressupost actual que administren representa tot just el 40% del valor que tenien el gener del 2023. Aquesta poda afecta activitats acadèmiques, tasques d’investigació, programes d’extensió, compra de llibres, la digitalització i innovació tecnològica, les beques estudiantils i la infraestructura. "No demanem el pressupost d’Alemanya", va ironitzar el degà de la Facultat de Ciències Exactes i Naturals de la UBA, Guillermo Durán.
