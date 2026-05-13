La IA, al centre de la trobada
El líder nord-americà es farà acompanyar de magnats tecnològics com Elon Musk o Tim Cook amb la intenció d’establir un consell d’inversió i comerç amb la Xina, que ja supera el seu principal rival en els models oberts de la intel·ligència artificial.
Carles Planas Bou
El primer viatge de Donald Trump a la Xina des del 2017 estarà inevitablement marcat per la guerra a l’Iran, les tensions comercials i la venda d’armes a Taiwan. No obstant, també hi haurà espai per a un altre front que desperta cada vegada més preocupació als Estats Units: el vertiginós ascens xinès en el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA).
El 2017, el règim de Xi Jinping va presentar el seu primer pla nacional per dominar el sector de la IA. L’Estat xinès va mobilitzar tots els seus recursos per atraure experts internacionals i impulsar empreses especialitzades en branques d’aquesta tecnologia com el reconeixement facial, vital per al seu aparell de vigilància ciutadana. La seva estratègia es va veure pertorbada quan, a finals del 2022, OpenAI va sorprendre el món amb el llançament de ChatGPT. Els EUA prenien el lideratge en l’anomenada IA generativa, la que dona forma als assistents capaços de crear text, imatges i vídeos.
Des d’aquell moment Sputnik, Pequín s’ha posat les piles. A principis del 2025, DeepSeek, una empresa emergent llavors desconeguda, va publicar una IA tan potent com els models nord-americans d’avantguarda i molt més barata d’entrenar, tot un salt tecnològic. Actualment, aquesta i altres empreses xineses com Kimi, Xiaomi, Alibaba, ByteDance o Z AI competeixen de tu a tu amb OpenAI, Google, Anthropic, Meta i altres gegants de Silicon Valley, segons els principals rànquings. La Xina ja presenta més patents i investigacions científiques sobre la IA que els EUA i supera el seu rival en els models oberts.
La posició de Trump respecte a la Xina és ambivalent. D’una banda, el president nord-americà ha agreujat la guerra comercial contra el gegant asiàtic a cop d’aranzels. De l’altra, ha lloat el "respectat" autòcrata Xi Jinping, ha aconseguit que Pequín accepti la venda de TikTok als EUA i ha obert la porta a fer negocis amb el seu principal rival. L’Administració republicana vol aprofitar la reunió bilateral d’aquesta setmana per discutir la creació d’un consell d’inversió i un consell de comerç. També sospesa "establir un canal de comunicació sobre qüestions relacionades amb la IA", asseguren fonts internes a Reuters.
Per a això, Trump anirà acompanyat de magnats tecnològics com Elon Musk, director executiu de Tesla, o Tim Cook, d’Apple. Tots dos depenen del gegant asiàtic, convertit en el principal centre de producció tant dels seus cotxes elèctrics com dels iPhone. També participaran en el viatge directius de Meta, Qualcomm, Micron i Coherent, empreses tecnològiques de sectors estratègics com els semiconductors o la memòria informàtica.
L’amenaça per als EUA
El gran absent en el viatge serà Jensen Huang, director executiu de Nvidia, que no hi ha sigut convidat. L’empresa més valuosa del món, principal fabricant dels xips que donen vida a la IA, s’ha vist atrapada en la pugna entre les dues potències. Durant anys, tant el demòcrata Joe Biden com Trump van restringir la venda de les targetes gràfiques d’última generació H200 per mirar de paralitzar el desenvolupament tecnològic de la Xina. Al gener, la Casa Blanca va aixecar el veto a l’exportació, va establir la necessitat d’una llicència per a futures vendes i va fixar una comissió del 25%. No obstant, la supervisió dels legisladors nord-americans i la negativa de Pequín han paralitzat la reactivació de les vendes de xips de Nvidia.
Aquesta clara limitació al comerç va indignar inicialment Pequín, però va donar a les empreses xineses "l’esperit, l’energia i el recolzament del Govern per accelerar el seu desenvolupament", va lamentar Huang l’any passat. "El control de les exportacions va ser un fracàs". Amb tot, l’esforç nacional de la Xina per desenvolupar la seva pròpia indústria de xips està aconseguint reduir la seva dependència dels EUA.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure