Illa explora aliances tecnològiques a Silicon Valley en el seu viatge a Califòrnia
El president de la Generalitat busca cooperació contra el canvi climàtic i estrènyer llaços en el principal bastió d’oposició a les polítiques de Trump
El president de la Generalitat, Salvador Illa, reprèn la seva agenda de viatges transatlàntics, que va haver de frenar en sec a principis d'any per la seva baixa mèdica a causa d'una osteomielitis púbica. Tres mesos després del que inicialment tenia previst, es desplaça aquest dimarts i fins dissabte a Califòrnia, el principal bastió d'oposició a les polítiques de Donald Trump als Estats Units, en un moment en què el conflicte amb l'Iran continua sense encarrilar-se i les amenaces aranzelàries no cessen. A més d'estrènyer llaços institucionals amb un estat governat pel Partit Demòcrata, un dels seus principals propòsits és explorar aliances per potenciar el sector tecnològic català. Per a això posarà els peus a l'epicentre de la indústria digital global, Silicon Valley, seu de gegants tecnològics com Google, Apple i Meta, i de milers de 'start-ups'.
Però no serà aquesta l'única comesa que el portarà a San Francisco. A més d'impulsar acords al terreny de la innovació i la tecnologia aplicada a la ciència i la medicina, Illa també buscarà obrir pas a una cooperació més gran i intercanvi d'experiències en polítiques contra el canvi climàtic, principalment en la lluita contra els incendis i la sequera, dos reptes compartits entre els dos territoris. L'últim dia, en una visita exprés a Los Angeles, des de Hollywood, la meca del cine, provarà de projectar Barcelona com a ciutat per al rodatge de sèries. "Califòrnia és un soci imprescindible en sectors estratègics com el tecnològic, el de la investigació i la innovació, les polítiques climàtiques i la indústria audiovisual", resumeixen fonts del Govern. De fet, des del 2015 les empreses catalanes n'han invertit 80,7 milions de dòlars a Califòrnia i han creat 373 llocs de treball. Al seu torn, en aquella dècada les empreses californianes han invertit 1.980 milions de dòlars a Catalunya i han creat 6.606 llocs de treball.
El president Illa s'ha fixat com a objectiu que Catalunya es converteixi "en una de les regions més innovadores" d'Europa, per això el seu interès a visitar Califòrnia, com a capital mundial tecnològica, i a desplegar una nombrosa agenda de reunions amb empreses del sector. Silicon Valley serà una de les cites estrella, on es reunirà amb empresaris catalans que ocupen alts càrrecs directius en empreses tecnològiques com Meta, Facebook, i OpenAI per promoure el potencial que té Catalunya i explorar possibilitats de cooperació. També mantindrà contactes amb Google, Vodafone i Microsoft.
Entre la bateria de trobades previstes figuren les de la plataforma Plug and Play, que té una important presència a Barcelona, i que acaba d'ampliar fons amb 20 milions, estudiants de la Universitat de Stanford i una visita a Super Micro Computer, amb el qual esperen poder firmar un acord amb l'Hospital Sant Joan de Déu centrat en l'ús de nova tecnologia en salut pediàtrica. També es reunirà amb Nvidia, empresa líder en tecnologies d'intel·ligència artificial, i SiFive, dedicada als semiconductors i que aposta per democratitzar el disseny de xips.
Contra els incendis i la sequera
Malgrat les diferències geogràfiques i que l'Atlàntic estigui pel mig, Catalunya i Califòrnia comparteixen reptes climatològics, com la lluita contra els incendis forestals i contra les sequeres. De fet, els dos governs col·laboren en diverses xarxes com la Mediterranean Climate Action Partnership. És per això que el Govern té un interès especial a cooperar en aquest àmbit, que s'abordarà en les principals reunions institucionals amb dirigents com la presidenta del Senat de Califòrnia, Monique Limón, i la vicegovernadora, Elena Kounalakis. De fet, visitarà l'Institute of Water Resources de la Universitat de Califòrnia amb l'objectiu que es firmi un acord amb l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). També té previst visitar el celler Artesa Winery, de Codorniu, a Napa Valley, on compten amb 150 hectàrees de vinyes i produeixen 360.000 ampolles a l'any.
Catalunya i Califòrnia estan agermanades des de fa 40 anys i és aprofitant aquesta efemèride com Illa vol rellançar la cooperació entre els dos territoris, a més d’actualitzar l’acord de col·laboració que tenen des del 2015 en els àmbits econòmic, tecnològic i acadèmicL’últim dia del viatge passarà per Los Angeles i estarà enfocat en la promoció de la cultura i la indústria audiovisual. El president plantejarà col·laboracions amb empreses del sector i centres destacats com el Getty Museum –amb el qual el MNAC explora un acord– i es reunirà amb Lionsgate, una de les companyies de producció cinematogràfica més importants de Hollywood, i amb The Walt Disney Company, referent audiovisual a escala mundial. Illa promourà el Catalunya Media City, el futur hub de producció, investigació, formació i innovació als sectors audiovisual, digital i del videojoc, i mirarà de situar Barcelona en el radar de la producció de sèries. "Venim a regar", resumeixen des del Govern. També aprofitarà per visitar la planta que té Grifols a la ciutat, seu central de la companyia als Estats Units.
