Israel aprova un tribunal especial per jutjar els atacs del 7-O
Andrea López-Tomàs
Israel mira de tancar amb contundència el capítol que va obrir el letal atac de Hamàs del 7 d'octubre del 2023. La Knesset, el Parlament israelià, va aprovar dilluns a la nit una llei per establir tribunals militars especials que jutjaran els perpetradors de les matances. Els judicis seran oberts al públic i es retransmetran en una pàgina web en directe. Grups de drets humans han posat en dubte que es tracti d'un procés judicial just, perquè fa més de dos anys i mig que estan retinguts en presons israelianes sense càrrecs formals ni judici.
La llei va ser aprovada per 93 vots a favor i cap en contra en una cambra de 120 diputats. Els altres 27 es van abstenir o no van acudir a la votació. Segons el text aprovat, aquest tribunal especial compost per 15 jutges podrà acusar els assaltants de diversos delictes com causar una guerra, ajudar l'enemic durant la guerra, danyar la sobirania israeliana, càrrecs de terrorisme o, fins i tot, de genocidi. Després de l'aprovació de la pena de mort per als palestins condemnats per assassinat al març, molts d'aquests milicians detinguts podrien ser executats.
Pena de mort
Segons les organitzacions a favor dels drets humans, aquest projecte de llei fa que la pena de mort sigui massa fàcil d'imposar i elimina els procediments que salvaguardin el dret a un judici just. "Permet explícitament judicis massius que s'allunyen de les normes estàndard de prova, inclosa l'àmplia discreció judicial per admetre proves obtingudes sota condicions coercitives que poden equivaler a tortures o maltractaments", denuncia Muna Haddad, advocada d'Adalah, el Centre Legal per als Drets de les Minories Àrabs a Israel. Només 300 dels entre 5.000 i 6.000 milicians gazatins van ser detinguts per les forces israelianes. Des d'aleshores, s'han repetit les denúncies d'abús, tortura i severes restriccions alimentàries entre reixes que podrien qüestionar la fiabilitat de les confessions obtingudes sota custòdia.
