El jutge del cas Montoro rebutja les declaracions per videoconferència
Comencen a desfilar els primers investigats per contractar el despatx de l’exministre per obtenir suposadament beneficis fiscals
Ángeles Vázquez
El jutge del cas Montoro, Rubén Rus, va prendre ahir declaració als primers imputats de la causa en la qual investiga si l’associació de gasos industrials va contractar el bufet creat per l’exministre del Govern del PP per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives en marxa. Després de diverses suspensions, el magistrat, que va preferir començar pels responsables de les diferents empreses que pels d’Equipo Económico, va prendre declaració a Eduardo Gil Elejoste, que com a president de l’Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AFGIM), va participar en bona part de les reunions sota sospita en el procediment. També estava citada Jacobina Escámez, que va ser directora d’Impostos de Praxair Europa. El jutge va descartar per problemes tècnics del jutjat que puguin comparèixer per videoconferència.
Segons consta en el sumari d’aquesta causa oberta per presumpte tràfic d’influències, suborn i malversació de fons públics, entre altres presumptes delictes, Gil Elejoste, a més de president de l’associació que engloba les gasístiques, és conseller de Nippon Gases Europe des del 2018 i abans va presidir Praxair Europa, companyia en la qual va ser director general per a Espanya i Portugal entre el 2008 i el 2016. Apareix en els correus electrònics analitzats en la causa i, en concret, en la teleconferència celebrada l’octubre del 2013 en què es va decidir contractar Equipo Económico i es van decidir els termes en què es realitzarien els pagaments i es formalitzarien els informes a entregar al Ministeri d’Hisenda.
Com a president d’AFGIM va participar en les seves juntes directives i va ser qui va presentar Manuel de Vicente Tutor, en representació d’Equipo Económico, a la resta de socis de les empreses gasistes. També va estar en les reunions que es van mantenir al bufet creat per Montoro el 5 i el 12 de desembre del 2013 i en la reunió que es va mantenir al ministeri el 4 de març del 2014. Segons els investigadors, s’hi va preparar el text que es va presentar al secretari d’Estat d’Hisenda.
Així mateix, se’l situa en les reunions de maig del 2014 a la seu d’Equipo Económico en les quals es va preparar la documentació que es va entregar al secretari d’Estat d’Hisenda el 27 de maig del 2014. Es va acordar que al ministeri hi anessin Jacobina Escámez i Jorge Pedrazuela, d’Air Liquide. A més, va participar en les trobades que es van mantenir amb la Direcció General de Tributs en les quals es va informar que el reglament que desenvolupava la llei es publicava el 19 de desembre del 2014, i es va tractar la redacció de les propostes de modificació dels epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques. També se’l situa en les reunions dels dies 13 i 21 de juliol i el 15 de setembre del 2017 per modificar aquest tribut.
In una interlocutòria, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’instructor va tornar a assenyalar les declaracions d’altres investigats que van ser suspeses. Així, les compareixences del director tècnic de la firma Messer Ibérica de Gases Rubén Folgado Girón i la del director general de la mateixa companyia Karl Andrea Hauck es produiran el 29 de maig. El 19 de juny seran interrogats els directius de la firma Air Liquide Teresa Rasero Guerrero i Jorge Pedrazuela Prieto; i el 22 de juny, la dels directius de Carburos Metálicos Francesco Maione, Ahmed Hababou i José Luis Méndez López.
En la seva última resolució, el magistrat rebutja la pretensió dels imputats de declarar quan acabi la instrucció o, almenys, esperar que es pronunciï l’Audiència Provincial de Tarragona sobre els nombrosos recursos presentats que hi ha pendents.
També descarta la possibilitat que els investigats puguin declarar per videoconferència, perquè explica que el Jutjat d’Instrucció número 2 de Tarragona "no disposa dels mitjans tècnics adequats per garantir que les declaracions puguin ser realitzades amb plenes garanties tant per als investigats com per als lletrats, al ser relativament habitual els problemes d’àudio o imatge que impedeixen o dificulten el desenvolupament de la diligència".
No obstant, el magistrat adverteix que "les declaracions seran gravades, i estaran a disposició dels lletrats tan aviat com sigui possible". Del que sí que ofereix possibilitat és que els advocats "que no hi puguin assistir personalment, si ho desitgen, puguin remetre un plec de preguntes" per formular als investigats citats.
