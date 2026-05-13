Kallas insisteix que la UE participi en una missió de seguretat a Ormuz
Segons la cap de la diplomàcia europea, l’operació Aspides, desplegada al mar Roig, podria ser la contribució comunitària
Beatriz Ríos
La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, va insistir ahir que l’operació Aspides, que la UE té desplegada actualment al mar Roig, podria ser la contribució comunitària a la coalició de voluntaris que treballa per garantir la navegació segura a l’estret d’Ormuz. "L’estret està atrapat en una zona grisa entre la guerra i la pau", va dir Kallas després de reunir-se amb els ministres de Defensa dels Vint-i-set. Una zona grisa perquè l’Iran adverteix que manté "el dit al gallet", i el president Trump va qualificar la proposta de pau de Teheran d’"estúpida".
L’alta representant per a la política exterior del bloc va dir que la UE recolza "totes les iniciatives diplomàtiques" que miren d’evitar una escalada. Però davant la falta d’avanços en el pla diplomàtic, el tancament d’una de les principals vies marítimes comercials del món és "insuportable". En aquest sentit, Kallas creu que l’operació Aspides pot exercir "un paper vital" per restaurar el comerç a la zona. "L’operació Aspides ja contribueix de manera crucial a protegir la navegació al mar Roig, però les seves activitats podrien estendre’s a l’estret", va dir l’estoniana.
Rebutjada el març passat
La idea no és nova, però els ministres d’Exteriors dels Vint-i-set ja la van rebutjar el març passat. Llançada el 2024, Aspides és una missió naval que va néixer en resposta als atacs dels houthis del Iemen. "Només fa falta canviar el seu pla operacional", va dir Kallas, és a dir, ampliar la missió. "És la manera més ràpida d’avançar".
Però també fan falta més barcos. Segons l’alta representant, diversos països s’haurien mostrat oberts a contribuir amb més barcos a aquesta possible missió. Una missió que, en qualsevol cas, s’emmarcaria en el context d’una operació coordinada per la coalició de voluntaris que lideren França i el Regne Unit.
"Podríem contribuir com Europa amb una operació que ja tenim", va insistir la cap de la diplomàcia comunitària. Una iniciativa que, als seus ulls, faria Europa "realment forta a la regió, però també geopolíticament perquè la nostra contribució és molt més gran quan la fem junts".
Els governs francès i britànic van convocar ahir una nova reunió d’aquesta coalició de voluntaris que reuneix més de 40 països de tot el món. Aquesta reunió ha sigut per primera vegada en àmbit de ministres de Defensa i coincideix amb l’anunci del Regne Unit d’enviar un dels seus vaixells de guerra més grans a la regió de cara a una possible futura missió multinacional.
"El Regne Unit lidera aquesta missió defensiva multinacional perquè en depenen el comerç, l’energia i la seguretat econòmica dels treballadors britànics", va dir el secretari d’Estat de Defensa britànic John Healey en un comunicat. "Estem transformant els acords diplomàtics en plans militars concrets per restablir la confiança en la navegació a través de l’estret d’Ormuz", va afegir, mentre va recalcar que la missió serà "independent i creïble" i es posarà en marxa "quan les condicions ho permetin".
Healey va anunciar que el Regne Unit destinarà una nova partida de finançament de 115 milions de lliures (132,5 milions d'euros) per contribuir amb drons detectors de mines i sistemes antidrons. Aquesta suma s'afegirà a altres equips de desminatge, avions de combat Typhoon, el vaixell de guerra HMS Dragon, el sistema Beehive de llanxes no tripulades i un contingent de militars britànics especialistes en operacions de desminatge.
