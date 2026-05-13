L’aliança d’IU i Podem no té garantit el seu èxit electoral
L’auge de l’esquerra identitària que ja es va observar a l’Aragó impulsa ara Endavant Andalusia, el partit de Teresa Rodríguez
Ana Cabanillas
Més enllà que Juanma Moreno aconsegueixi o no governar amb majoria absoluta a Andalusia, les urnes d'aquest diumenge també donaran compte d'una altra pugna en l'extrem oposat del tauler, on l'esquerra alternativa es divideix en dues paperetes. Mentre Endavant Andalusia, el partit fundat per Teresa Rodríguez, agafa embranzida a les enquestes amb el mantra de ser un partit netament andalús, l'esquerra estatal, envoltada en penes internes des de fa tres anys, va segellar al final la coalició de Per Andalusia, on IU i Podem van consumar un matrimoni de conveniència que no obstant no té garantit el seu èxit electoral.
La cita andalusa serà la primera prova de foc per a la reconciliació a l'esquerra després del divorci que van viure a finals del 2023, quan Podem va trencar amb Sumar després de presentar-se junts a les generals. Després de grans tensions l'últim any i mig per la possibilitat de presentar-se junts a Andalusia, finalment el pacte va arribar in extremis, l'últim dia del termini per inscriure les coalicions, i amb crítiques de Podem, que es van queixar de la seva escassa representació en les llistes i van qüestionar la democràcia interna de la coalició liderada per Antonio Maíllo (IU). La llei electoral penalitza la fragmentació del vot, i l'objectiu del pacte va ser el de contenir els danys d'aquesta factura electoral.
Els sondejos
Però cinc setmanes després, les enquestes no semblen millorar massa les perspectives electorals de Per Andalusia amb la incorporació de Podem. Abans de la convocatòria electoral i que segellessin l'acord, es van publicar diversos sondejos sobre un escenari de divisió. L'enquesta de GESOP publicada a EL PERIÓDICO el 28 de febrer avançava que Per Andalusia tindria entre 4 i 5 escons mentre que Podem no obtindria representació en solitari. També GAD3 va publicar per a ABC un estudi el 29 de març que coincidia en els resultats, atorgant a la coalició liderada per Antonio Maíllo 5 escons i deixant Podem fora de l'arc parlamentari. Una vegada segellat l'acord, les enquestes –entre les quals la publicada per GESOP– atorguen a la coalició una forquilla d'entre 5 i 8 representants.
El politòleg i analista Pablo Simón, professor de Ciència Política a la Universitat Carles III de Madrid, en conversa amb EL PERIÓDICO, aborda el debat sobre la utilitat electoral de l'acord i posa en dubte que sigui beneficiós en termes estrictament de representació, a causa tant a disseny com pels seus efectes. Simón parteix d'un context general en què "no hi ha possibilitat d'alternança seriosa", cosa que segons el seu parer altera el comportament de l'electorat progressista. "Si la cosa estigués més disputada entre PP i PSOE, l'escenari seria un altre, però si el resultat està més o menys clar, el votant és més volàtil", detalla. Així, explica, "el votant de l'esquerra tendeix a fer un vot més expressiu que estratègic". Això juga a favor d'Endavant Andalusia, un partit que fa oposició tant a la Junta d'Andalusia com al Govern central, i que resta opcions a Per Andalusia, que no pot apel·lar al vot útil, al no percebre's com un actor necessari per a un hipotètic govern d'esquerres a Andalusia.
El com es va forjar la coalició andalusa també juga en contra de Por Andalucía, segons el parer de Simón. "Hi ha una esquerra desencisada que mai votarà el PSOE, i pot triar entre Por Andalucía, que va posar Podem amb un pacte molt sorollós i amb enutjos, i en l'altre una esquerra alternativa que es caracteritza perquè no ha tingut embolics de coalicions", defensa, amb referència a Endavant Andalusia, el candidat del qual és José Ignacio García, autoproclamat 'El mala sort'.
A tot s’hi suma un element que té a veure amb l’esquerra identitària, un fenomen que ja es va veure a Madrid, on Més Madrid manté el sorpasso al PSOE, i en les eleccions d’Aragó, on l’esquerra es va dividir en tres paperetes després de setmanes amb debats entorn de la unitat. Al final, el gran guanyador va ser Chunta Aragonesista (CHA).
