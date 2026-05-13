Les protestes pels ajustos bloquegen carreteres a Bolívia
Abel Gilbert
El president bolivià, Rodrigo Paz, travessa la seva primera crisi política de magnitud enmig de les peticions de dimissió de sindicats i moviments socials que, juntament amb els transportistes, van bloquejar ahir les carreteres d’accés a La Paz, la capital d’aquest país, i Santa Cruz, la seva regió més pròspera. L’aixecament dels subsidis als combustibles com a part del programa d’ajust, l’escassetat de dòlars i l’augment dels preus, constitueixen el caldo de cultiu d’un descontentament que acorrala Paz quan no ha complert set mesos en el poder.
La crisi no només es manifesta en les rutes i carrers sinó a l’interior de l’Administració. "Jo crec que la renúncia del president no és la solució, no obstant, crec que Paz s’ha oblidat dels sectors que l‘han fet president", va dir ni més ni menys que el vicepresident, Edmand Lara. L’expolicia va demanar al seu company de fórmula electoral que "encamini la gestió" i compleixi el promès a la societat. Alhora es va mostrar d’acord amb un augment salarial del 20%, reclamat per la Central Obrera Boliviana (COB) per asseure’s en una taula de diàleg.
