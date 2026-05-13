El Pentàgon eleva a 29.000 milions el cost de la guerra a l’Iran
L’augment de 4.000 milions en dues setmanes arriba mentre el Congrés reclama més control
Irene Benedicto
El Pentàgon va xifrar ahir en 29.000 milions de dòlars el cost de la guerra a l’Iran, un augment de 4.000 milions respecte al càlcul oficial comunicat fa dues setmanes. La nova estimació va ser exposada durant una audiència al Congrés per Jules Hurst III, director financer interí del Departament de Defensa.
Hurst havia situat la despesa en 25.000 milions de dòlars el 29 d’abril. Ahir va explicar que la xifra es revisa de manera permanent i que el cost és ara "més a prop" dels 29.000 milions. El càlcul actualitzat inclou despeses operatives i partides de "reparació i reemplaçament d’equips".
El responsable financer del Pentàgon va comparèixer al costat del secretari de Guerra, Pete Hegseth, i el president de l’Estat Major Conjunt, el general Dan Caine. El Departament de Defensa no va aclarir com va arribar exactament a la nova xifra. Aquest punt manté oberta la preocupació al Congrés, que reclama més informació sobre una intervenció militar en marxa sense autorització formal del poder legislatiu. L’exigència no procedeix només de l’oposició. Fa setmanes que demòcrates i republicans demanen al Pentàgon que remeti una sol·licitud pressupostària separada per cobrir els costos de la guerra. Sense aquest document, el Congrés té menys marge per fiscalitzar l’operació.
La congressista demòcrata Betty McCollum va resumir la reclamació dels legisladors durant l’audiència. "El Congrés necessita saber quants diners es requereixen per finançar les activitats operacionals, el manteniment dels vaixells desplegats, el reabastament de municions i equips perduts, els costos de combustible i les reparacions de les instal·lacions nord-americanes a la regió". Hegseth no va concretar quan arribarà aquesta informació.
El nou càlcul del cost de la guerra coincideix amb la publicació de les últimes dades d’inflació als EUA. L’IPC va pujar a l’abril fins al 3,8% interanual, el seu nivell més alt des del maig del 2023.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure