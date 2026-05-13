Sánchez qualifica Ayuso de "professional de crear problemes"
La presidenta madrilenya denuncia que el Govern la va deixar sense seguretat en la visita a Mèxic i l’Executiu diu que no la va demanar
Iván Gil
La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va retreure ahir en una entrevista als governs mexicà i espanyol de posar en risc el seu equip i a ella mateixa durant la seva polèmica visita a Mèxic de la setmana passada. Després de les crítiques fetes per Ayuso, des de la Moncloa van apuntar a EL PERIÓDICO que Ayuso va comunicar el seu viatge a Mèxic com marca la llei. Un president autonòmic és representant de l’Estat també. Però "no va informar de la seva agenda allà, no va demanar trasllats ni seguretat", van puntualitzar les fonts, mentre van lamentar que la presidenta madrilenya optés per aquest atac després de la seva sobtada tornada de Mèxic. "Mai va comunicar cap incident i no va demanar protecció", van remarcar des del Govern.
Sánchez va evitar entrar en la polèmica durant una compareixença conjunta amb el secretari general de l’OMS, Tedros Adhanom, a la Moncloa, però desqualificant la presidenta madrilenya. "Tampoc polemitzaré amb algú que és professional de crear problemes i confrontar", va replicar. "No només al nostre país", va afegir preguntat pels mitjans, "sinó com hem vist en els últims dies també fora del nostre país, en aquest cas a Mèxic".
Des del Ministeri d’Exteriors van remarcar que "en cap moment durant el seu viatge a Mèxic la presidenta de la Comunitat de Madrid va comunicar a l’ambaixada d’Espanya ni al ministeri cap problema ni inquietud de seguretat". I que, van afegir, no només no "va voler facilitar la seva agenda, sinó que "el seu equip va rebutjar la seguretat que el Govern de Mèxic ofereix habitualment en aquests casos i que se li va transmetre a través de l’ambaixada".
En una entrevista a la cadena COPE, Ayuso va acusar els governs de Mèxic i Espanya de "posar en perill" el seu equip i a ella mateixa. "Ens podia haver passat qualsevol cosa en qualsevol lloc, perquè aquesta senyora –va apuntar amb referència a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum– s’ha dedicat el dia sencer, cada dia, d’una manera incomprensible a insultar, a ofendre, a llançar foc contra nosaltres, i el Govern des d’aquí també, sense saber ni com estàvem, ni on ens trobàvem, ni com ens hem hagut de protegir". Però el que més va remoure els ànims va ser la seva participació en un esdeveniment juntament amb el músic Nacho Cano on s’honrava la figura d’Hernán Cortés i Malinche. Les paraules d’Ayuso van servir perquè Sheinbaum critiqués la seva "ignorància" de la història.
Malgrat que el Grup Xcaret va desmentir "categòricament" pressions del Govern mexicà, des de la presidència de la Comunitat de Madrid es va assenyalar al "boicot" directe de Sheinbaum. Ahir va insistir Ayuso. "Directament va trucar al complex, i en tinc proves –va mantenir –, i va dir: ‘Si aquesta senyora entra al recinte, ja no si va a l’esdeveniment, si entra al recinte el tanco’. I aquest recinte, que ja ha tingut amenaces i molts problemes anteriorment amb el Govern, va haver de prohibir l’entrada".
