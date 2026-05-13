Trump busca esquivar el fiasco de l’Iran amb un acord econòmic amb la Xina
El president dels EUA es reuneix a partir d’avui a Pequín amb Xi amb l’objectiu d’evitar que el conflicte de l’Orient Mitjà enteli la cita / La guerra comercial pels aranzels viu una treva des de l’octubre
Mario Saavedra
Seran tres dies de vertigen polític a Pequín. La cimera més important de l’any, previsiblement. I també el duel de dos titans de personalitats oposades: d’una banda, el president dels Estats Units, Donald Trump (79 anys), impulsiu, curtterminista, espontani; de l’altra, l’autòcrata xinès, Xi Jinping (72 anys), seriós, formal, ortodox i amb la vista posada en la pròxima dècada, com a mínim.
Trump arriba avui a Pequín en el seu pitjor moment. Només el 37% dels nord-americans aproven la seva gestió com a president, segons l’última enquesta de The Washington Post-ABC News-Ipsos . Està enfangat en una guerra amb l’Iran a la qual no aconsegueix posar fi i que reproven gairebé set de cada deu conciutadans.
Perilla per això l’escassa majoria republicana al Senat i la Cambra de Representants en les eleccions de mig mandat del pròxim novembre. En cas de perdre les dues cambres, es convertiria en uns mesos en el que als Estats Units es diu despectivament un "ànec coix", un president sense poder de canviar gairebé res; amb l’excepció que ell sol saltar-se les limitacions del càrrec fins que el frenen els tribunals.
Quan sigui rebut amb pompa a la capital mil·lenària xinesa, Trump tindrà les mans encara tacades metafòricament de la sang de dos líders aliats de Xi Jinping: el president de facto de Veneçuela, Nicolás Maduro, segrestat i enviat a una presó de Nova York; i l’aiatol·là Ali Khamenei, assassinat al costat de la seva família el 28 de febrer, en els bombardejos conjunts israeliano-nord-americans que van començar la guerra contra l’Iran.
Problemes de creixement
Tots dos eren proveïdors de petroli per a la Xina, especialment important l’Iran. Pequín intenta ara mitigar el cop energètic amb proveïdors alternatius d’energia, però la seva economia no aconsegueix créixer gaire més del 5%, per sota dels estàndards històrics xinesos.
En aquest context, que es faci la reunió ja és un avenç. Es va posposar fa un mes perquè els Estats Units estaven empantanegats en el seu desplegament bèl·lic més gran al Pròxim Orient des de la guerra de l’Iraq. L’objectiu de Washington és que aquest conflicte en particular, i la geopolítica en general, no faci descarrilar la trobada.
"L’agenda de la visita l’ha fet sobretot el secretari del Tresor, Scott Bessent. Està centrada en temes econòmics i de comerç. Per això a l’avió, de forma extraordinària, viatjaran amb Trump consellers delegats de les principals empreses, com Boeing, Apple o Tesla, entre d’altres", explica a EL PERIÓDICO Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano. "Estan oberts els temes d’Ucraïna, l’Iran, Taiwan o la carrera per la intel·ligència artificial, però crec que la intenció de Trump és aconseguir tancar un acord econòmic que serveixi per calmar les seves bases de votants. Necessita emportar-se algun missatge positiu de cara a les eleccions. La seva base electoral, especialment treballadors i agricultors, està patint els efectes dels aranzels i de la crisi energètica vinculada al tancament de l’estret d’Ormuz. Per això probablement veurem anuncis de compres xineses de soja, energia o avions nord-americans".
El 20 d’octubre del 2025, Washington i Pequín van segellar una treva parcial en la guerra comercial, després de reunir-se Trump i Xi a Busan (Corea del Sud).
L’acord va prorrogar durant un any la reducció temporal dels mal anomenats aranzels recíprocs: els Estats Units van decidir mantenir els gravàmens sobre productes xinesos en el 10% (en lloc del 24%) i la Xina va fer el mateix amb bona part de les importacions nord-americanes.
La visita de Trump a Pequín serà el primer viatge d’un president nord-americà a la Xina en quasi nou anys (Biden mai hi va anar) i serà el segon viatge de Trump des del de novembre del 2017.
La Xina rebrà confiada Trump. Els líders europeus acudeixen en romeria a Pequín, angoixats per les amenaces contra Grenlàndia o els seus embats contra l’OTAN. Alguns hi van, com Pedro Sánchez, amb periodicitat anual. Fins i tot el Canadà i l’Índia, tradicionals aliats de Washington, s’han acostat a la Xina després d’anys tumultuosos.
"Trump necessita una victòria simbòlica en aquests moments de baixa popularitat i amb el seu partit afrontant a la defensiva les eleccions de mig terme. Xi també desitja una victòria simbòlica per reafirmar la seva posició davant d’una economia domèstica dèbil", afirma Jai Ian Chong, professor de Ciència Política de la Universitat Nacional de Singapur. Ha perdut pistonada l’economia xinesa, molt castigada pel feble consum intern i la crisi immobiliària, però Xi no passa per exàmens electorals.
