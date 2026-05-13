EUA
Trump publica a 'Truth Social' un mapa de Veneçuela com l'estat número 51
Durant el seu viatge a la Xina per reunir-se amb Xi Jinping, el republicà ha compartit una imatge del país llatinoamericà amb la bandera nord-americana i la llegenda "51st State", hores després que Delcy Rodríguez assegurés que "mai estaria previst" que Veneçuela perdés la seva independència
Javier Ojembarrena Alba
El president dels Estats Units, Donald Trump, és expert a mantenir vives les seves provocacions. Especialment a través de les seves xarxes socials. Si dilluns el republicà va dir a Fox News que estava "considerant seriosament" convertir Veneçuela en l'estat número 51, ara ha recuperat aquesta proposta a través d'una publicació a la seva plataforma Truth Social en què mostra un mapa del país llatinoamericà amb la bandera nord-americana i la llegenda "51st State".
La provocadora publicació, difosa mentre el mandatari es dirigia a la Xina per a una trobada d'alt nivell amb el dirigent de la Xina, Xi Jinping, arriba hores després que la "presidenta encarregada" de Veneçuela, Delcy Rodríguez, asseverés que "mai estaria previst" que Veneçuela es convertís en l'"estat 51".
Però el missatge no és una ocurrència aïllada. Ja té diversos precedents fins i tot abans de l'entrevista a Fox News amb el periodista John Roberts, on el president va assegurar que "Veneçuela estima Trump". Ja al març, després de la victòria de Veneçuela sobre Itàlia a les semifinals del Clàssic Mundial de Beisbol 2026, el mandatari republicà va fer comentaris similars i va ironitzar en aquesta mateixa plataforma que al país llatinoamericà "li estan passant coses bones". "Em pregunto de què tracta aquesta màgia. ¿Estat 51?".
Fins i tot, Trump ha fet broma en ocasions anteriors amb presentar-se a unes futures eleccions a Veneçuela i ha assegurat que tindria un suport històric al país.
Però, com acostuma a passar amb les ocurrències del republicà, aquestes no evolucionen més enllà d'unes poques publicacions a les xarxes socials. I aquest cas no sembla ser una excepció. Més enllà de les aspiracions de Trump, no ha existit cap proposta formal perquè Veneçuela s'integri als EUA. Una cosa que tampoc podria donar-se per simples desitjos del president, sinó que necessitaria el suport del Congrés dels EUA i hauria de complir múltiples requisits legals i internacionals.
Tanmateix, i encara que les intervencions de Trump s'han de mirar amb excentricitat, la idea d'annexionar Veneçuela no ha agradat al país. Des de la Haia, la mateixa Delcy Rodríguez va defensar ferventment la sobirania del país llatinoamericà, va reivindicar la història independentista veneçolana i va assegurar que el país continuarà defensant "la integritat, la sobirania i la independència". "Això no està previst. Mai estaria previst perquè si alguna cosa tenim els veneçolans i les veneçolanes és que estimem el nostre procés d'independència (...) La nostra història és una història de glòria d'homes i dones, que van donar la seva vida per fer de nosaltres, no una colònia, sinó un país lliure", va sentenciar.
