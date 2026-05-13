Reunió bilateral
Intel·ligència artificial, xips i guerra comercial: el desafiament tecnològic que marcarà la cimera de Trump i Xi Jinping
El president nord-americà viatja acompanyat de magnats tecnològics com Elon Musk amb la intenció que Pequín «s’obri» als negocis de companyies com Nvidia o Apple
Intel·ligència artificial lliure, oberta i gratis: l’última frontera de la guerra tecnològica en què la Xina ja desbanca els Estats Units
Carles Planas Bou
Donald Trump torna a la Xina aquest dimecres. El seu primer viatge al gegant asiàtic des del 2017 estarà inevitablement marcat per la guerra a l’Iran, les tensions comercials i la venda d’armes a Taiwan. No obstant, també hi haurà espai per a un altre front que desperta cada vegada més preocupació als Estats Units: el vertiginós ascens xinès en el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA).
El 2017, el règim de Xi Jinping va presentar el seu primer pla nacional per dominar el sector de la IA. L’Estat xinès va mobilitzar tots els seus recursos per atraure experts internacionals i impulsar empreses especialitzades en branques d’aquesta tecnologia com el reconeixement facial, vital per al seu aparell de vigilància ciutadana. La seva estratègia es va veure pertorbada quan, a finals del 2022, OpenAI va sorprendre el món amb el llançament de ChatGPT. Els EUA prenia el lideratge en l ’anomenada IA generativa, la que dona forma als assistents capaços de crear text, imatges i vídeos.
Des d’aquell ‘moment Sputnik’, Pequín s’ha posat les piles. A principis del 2025, DeepSeek, una start-up llavors desconeguda, va publicar una IA tan potent com els models nord-americans d’avantguarda i molt més barata d’entrenar, tot un salt tecnològic. Actualment, aquesta i altres empreses xineses com Kimi, Xiaomi, Alibaba, ByteDance o Z AIcompeteixen de tu a tu amb OpenAI, Google, Anthropic, Meta i altres gegants de Silicon Valley, segons els principals rànquings. La Xina ja presenta més patents i investigacions científiques sobre IA que els EUA i superen el seu rival en els models oberts.
Negocis amb la Xina
La posició de Trump respecte a la Xina és ambivalent. D’una banda, el president nord-americà ha agreujat la guerra comercial contra el gegant asiàtic a cop d’ aranzels. De l’altra, ha lloat l’autòcrata xinès –al qual ha descrit com «un líder d’extraordinària talla»–, ha aconseguit que Pequín accepti la venda de TikTok als EUA i ha obert la porta a fer negocis amb el seu principal rival.
Per a això, Trump anirà acompanyat de magnats tecnològics com Elon Musk, director executiu de Tesla, o Tim Cook, d’ Apple. Tots dos depenen del gegant asiàtic, convertit en el principal centre de producció tant dels seus cotxes elèctrics com dels iPhone. També participaran en el viatge directius de Meta, Qualcomm, Micron i Coherent, empreses tecnològiques de sectors estratègics com els semiconductors o la memòria informàtica.
«Demanaré al president Xi, un líder d’extraordinària talla, que ‘abra’ Xina perquè aquestes persones brillants puguin desplegar tot el seu talent. Aquesta serà la meva primera petició», ha assegurat Trump en una publicació a Truth Social. L’Administració republicana vol aprofitar la reunió bilateral d’aquesta setmana per discutir la creació d’un consell d ’ inversió i un consell de comerç. També sospesa «establir un canal de comunicació sobre qüestions relacionades amb la IA», asseguren fonts internes a Reuters.
L’amenaça per als EUA
El viatge de Trump a la Xina ha comptat amb una sorpresa d’última hora: Jensen Huang, director executiu de Nvidia. Tot i que el seu nom no apareixia en la primera llista de convidats publicada per la Casa Blanca, el capitost de l’ empresa més valuosa del món va pujar a l’Air Force One després d’una parada a Alaska.
La seva companyia, principal fabricant dels xips que donen ‘vida’ a la IA, s’ha vist atrapada en la pugna entre les dues potències. Durant anys, tant el demòcrata Joe Biden com Trump van restringir la venda de les targetes gràfiques H200 per mirar de paralitzar el desenvolupament tecnològic de la Xina. Al gener, la Casa Blancava aixecar el veto a l’exportació de xips d’una generació anterior, va establir la necessitat d’una llicència per a futures vendes i va fixar una comissió del 25%. No obstant, congressistes republicans i fins i tot membres de l’administració Trump aposten per establir límits i Pequín no ha autoritzat cap compra.
Aquesta clara limitació al comerç va indignar inicialment Pequín, però va donar a les empreses xineses «l’esperit, l’energia i el recolzament del Govern per accelerar el seu desenvolupament», va lamentar Huang l’any passat. «El control de les exportacions va ser un fracàs». Amb tot, l’esforç nacional de la Xina per desenvolupar la seva pròpia indústria de xips està aconseguint reduir la seva dependència dels EUA. La tecnologia i l’escala a què opera Nvidia no té rival, però això podria canviar. A l’abril, DeepSeek va revelar que, per primera vegada, els seus models d’IA funcionaran amb xips de Huawei fabricats per Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), els dos gegants xinesos. A mesura que les alternatives a Silicon Valley guanyen múscul, la Xina «privarà Washington d’una font fonamental d’influència» sobre el seu rumb, ressalta The New York Times.
¿Optarà Trump per endurir o flexibilitzar els controls sobre els xips? Els experts assenyalen que la trobada del president nord-americà amb Xi Jinping no solucionarà aquest focus de tensió.
