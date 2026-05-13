Cimera a Pequín
Xi rep un Trump debilitat per l’Iran mentre la Xina guanya punts com a potència fiable
El gegant asiàtic es presenta com a responsable i compromès amb el bé comú, aixecant aranzels quan els EUA els imposen o oferint els seus excedents d’energia al Sud Global
Adrián Foncillas
Quan Washington va anunciar a finals de febrer la cimera presidencial a Pequín, Donald Trump tenia un problema: com negociar des d’una posició de força amb el país que acabava de derrotar-lo en la guerra comercial. També tenia una solució: enderrocar el Govern iranià per restar-li un soci a la zona a la Xina i comprometre la seva seguretat energètica. Allà on no arriba el comerç, que hi arribin les armes.
Quan Trump aterri a Pequín aquest dimecres, tindrà un problema agreujat. El Govern iranià continua allà i també una guerra a la qual s’oposa el 60% del seu electorat. La Xina amb prou feines ha notat les estretors gràcies a les seves reserves de cru i la transició a les energies verdes. I, en un gir sarcàstic, Washington implora a Pequín, en vigílies de la visita, que l’ajudi a arreglar el desgavell de l’Iran. El que havia d’enfortir-lo l’ha debilitat encara més. En aquest context la Xina rep Trump vuit anys, una pandèmia i dues guerres comercials més tard.
Cap analista assenyat veu desfogada la seva posició, però no és pitjor que la del 2017. Trump va arribar amb els seus índexs de popularitat pels terres, assetjat per l’FBI, sense un segon mandat clar (va acabar derrotat per Joe Biden) i amenaçat per l’impeachment. Xi Jinping acabava de ser elevat al Congrés del partit a l’altura de Mao, gaudia de la submissió del partit i de l’afecte popular i no s’albirava el final del seu regnat.
La Xina rebrà Trump confiada. Agraeix qualsevol distracció en la política de contenció estatunidenca i la guerra de l’Iran s’està empassant bona part de les municions i recursos militars destinats al Pacífic. Frenar l’auge xinès és la prioritat estatunidenca des del Gir a Àsia de Barack Obama, però les polítiques aspres i erràtiques de Trump dinamiten la seva tradicional xarxa d’aliances. Biden, amb tots els seus mals, va poder recompondre-la després del primer mandat de Trump, i a qui arribi després del segon l’espera la mateixa missió.
Pelegrinatge a Pequín
A la Xina no li costa presentar-se com la gran potència responsable i compromesa amb el bé comú. No inicia guerres ni les agreuja. No provoca crisis energètiques globals, ni interromp les cadenes de subministrament, ni empeny cap a una recessió global. Dona un cop de mà en la lluita contra el canvi climàtic i defensa el comerç global. Si Trump castiga Àfrica amb aranzels del 10%, la Xina aixeca els seus per complet. Si Trump genera escassetats energètiques al Sud Global, la Xina els ofereix els seus excedents. Els líders europeus acudeixen en romeria a Pequín, angoixats per les amenaces contra Groenlàndia o les seves envestides a l’OTAN. Alguns hi van, com Pedro Sánchez, amb periodicitat anual. Fins i tot Canadà i l’Índia, aliats tradicionals de Washington, s’han acostat a la Xina després d’anys tumultuosos.
De tot això n’és conscient Pequín. Anys enrere ja es va popularitzar la facècia a internet: Trump tornarà a fer gran la Xina. Un think tank ultranacionalista associat a la Universitat Renmin li agraïa recentment el seu paper com a "catalitzador del declivi polític estatunidenc" en un informe titulat "Gràcies, Trump". Esmentava una polarització social que arrossegava el país cap a una "inestabilitat llatinoamericana". A més de pronòstics arriscats, l’informe incloïa certeses incontrovertibles: sense les seves sancions, la Xina mai hauria accelerat el desenvolupament de sectors clau com els semiconductors i xips. L’autosuficiència tecnològica xinesa és filla de Trump. També les seves pulsions aranzelàries han enfortit el comerç xinès amb Europa, Àfrica o Llatinoamèrica.
"Trump necessita una victòria simbòlica en aquests moments de baixa popularitat i amb el seu partit afrontant a la defensiva les eleccions de mig mandat. Xi també vol una victòria simbòlica per reafirmar la seva posició amb una economia domèstica feble", sosté Jai Ian Chong, professor de Ciència Política de la Universitat Nacional de Singapur. L’economia xinesa ha perdut embranzida, castigada pel feble autoconsum i la crisi immobiliària, però Xi no passa per exàmens electorals.
Cap grandesa ha tornat Trump als Estats Units des que va tornar a la Casa Blanca. La primera potència mundial va ser sotmesa per la segona en la guerra comercial i no ha pogut amb l’Iran. Li urgeix sortir de Pequín amb acords econòmics tangibles i només compta amb una palanca, Taiwan, encara que extremadament poderosa. Els experts no vaticinen cap avenç rellevant. Ni tan sols és segur que Trump i Xi converteixin en acord la treva comercial signada en la seva reunió de novembre a Corea del Sud. L’única certesa és que, signi el que signi, Trump cantarà victòria. Després d’aquella visita del 2017 va presumir d’acords comercials signats per 250.000 milions de dòlars. Molts d’ells mai no es van materialitzar.
