Brussel·les proposa un bitllet únic per viatjar amb tren per tota la UE
La Comissió presenta una reforma per fomentar l’ús transfronterer del ferrocarril
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va presentar ahir una reforma de la legislació que aspira a fer possible la compra de bitllets de tren de diferents operadors per a un trajecte transfronterer, i garantir els drets dels passatgers durant tot el viatge. Això ha de facilitar el transport per ferrocarril a tota la UE. La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres una reforma de la legislació que aspira a fer possible la compra de bitllets de tren de diferents operadors per a un trajecte transfronterer, amb els drets dels passatgers garantits tot el viatge, facilitant així el transport per ferrocarril a tota la Unió Europea.
Comprar diversos bitllets d’avió de companyies diferents per arribar a destinació és relativament fàcil. La mateixa operació amb tren, no obstant, de vegades és senzillament impossible. Això és el que vol canviar la Comissió, que va proposar una reforma de les normes que permeti viatjar per tot el territori comunitari amb un sol bitllet.Comprar diversos bitllets d’avió, de companyies diferents, per arribar a destinació, és relativament fàcil. La mateixa operació, amb tren, no obstant, de vegades, és senzillament impossible. Això és el que vol canviar la Comissió, que ha proposat una reforma de les normes que permeti viatjar per tot el territori comunitari amb un sol bitllet.
"La llibertat de circulació és una de les principals fites d’Europa. Avui fem un pas més enllà, fent que viatjar pels 27 estats membres sigui més senzill, intel·ligent i còmode per als passatgers", va afirmar el comissari de Transport, Apostolos Tzitzikostas, en un comunicat. "Els europeus podran, amb un sol clic, planificar, comparar i comprar viatges multimodals transfronterers"."La llibertat de circulació és una de les fites més grans d’Europa. Avui fem un pas més enllà, fent que viatjar pels 27 Estats membres sigui més senzill, intel·ligent i còmode per als passatgers", ha dit el comissari de Transport, Apostolos Tzitzikostas, en un comunicat. "Els europeus podran, amb un sol clic, planificar, comparar i comprar viatges multimodals transfronterers", ha explicat.
La normativa obligarà les companyies de tren a posar els seus bitllets a disposició de plataformes de venda online. Quan les companyies tinguin una quota de mercat superior al 50%, hauran de mostrar totes les opcions de la competència i vendre els seus bitllets si aquestes empreses ho sol·liciten.A la pràctica, la normativa obligarà les companyies de tren a posar els seus bitllets a disposició de plataformes de venda ‘online’. A més, quan les companyies tinguin una quota de mercat superior al 50%, aquestes hauran de mostrar totes les opcions de la competència, i fins i tot vendre els seus bitllets si les esmentades empreses ho sol·liciten.
A ulls de la Comissió, "això contribuirà a garantir preus competitius en els bitllets de tren, fet que beneficiarà tots els viatgers". Les plataformes de venda de bitllets online hauran de mostrar les seves ofertes "de forma neutral i transparent" i donar "un tracte just" a les empreses de transport.A ulls de la Comissió, "això contribuirà a garantir preus competitius als bitllets de tren, beneficiant tots els viatgers". Alhora, les plataformes de venda de bitllets ‘online’ hauran de mostrar les seves ofertes "de forma neutral i transparent" i donar "un tracte just" a les empreses de transport.
Els mateixos drets
Un altre dels problemes fonamentals a què s’enfronten els passatgers és que els seus drets estiguin garantits en cas de cancel·lació o retard quan viatgen amb bitllets de diferents companyies. La Comissió Europea vol solucionar això.Un altre dels problemes fonamentals a què s’enfronten els passatgers és que els seus drets estiguin garantits en cas de cancel·lació o retard quan viatgen amb bitllets de diferents companyies. La Comissió Europea també vol solucionar això.
El que planteja l’Executiu comunitari és que, al comprar un bitllet de tren amb múltiples operadors en una sola transacció, s’emeti un bitllet únic. Brussel·les ha proposat que els viatgers que tinguin aquest bitllet gaudeixin de "la plena protecció dels seus drets" en cas de retard o cancel·lació.El que planteja l’Executiu comunitari és que al comprar un bitllet de tren amb múltiples operadors en una sola transacció, s’emeti un bitllet únic. Brussel·les ha proposat que els viatgers que tinguin aquest bitllet gaudeixin de "la plena protecció dels seus drets" en cas de retard o cancel·lació quan perdin una connexió.
Amb les normes actuals, les companyies només estan obligades a oferir compensació pels seus propis bitllets o quan es venen de manera combinada. Amb les noves normes, els drets estaran garantits fins i tot quan cada trajecte sigui operat per una companyia diferent. Els passatgers hauran de tenir accés a assistència, un canvi de ruta, el reembors o compensacions.Amb les normes actuals, les companyies només estan obligades a oferir compensació pels seus propis bitllets o quan es venen de manera combinada. Amb les noves normes, els drets estaran garantits fins i tot quan cada trajecte sigui operat per una companyia diferent. Els passatgers hauran de tenir accés a assistència, un canvi de ruta, el reembors o fins i tot compensacions. La responsabilitat de garantir aquests drets serà compartida. Si un passatger perd una connexió per una interrupció o un retard, serà la companyia responsable la que es faci càrrec del canvi, el reemborsament, les necessitats d’allotjament o de compensació. La companyia responsable de la connexió perduda haurà d’oferir alternatives al passatger perquè continuï el seu trajecte.La responsabilitat de garantir aquests drets serà compartida. És a dir, si un passatger perd una connexió per una interrupció o un retard, serà la companyia responsable d’aquest la que es faci càrrec del canvi, el reemborsament, de les necessitats d’allotjament o de compensació. Mentre que la companyia responsable de la connexió perduda haurà d’oferir alternatives al passatger perquè continuï el seu trajecte.
Política verda i ciutadana
Aquesta reforma aconseguiria satisfer una petició d’una part important de la ciutadania i contribuir als objectius de transició ecològica de la UE, facilitant el transport per ferrocarril. Un recent Eurobaròmetre va apuntar que un 25% dels europeus va reconèixer haver tingut dificultats per reservar bitllets que combinen diferents companyies de tren.Aquesta reforma aconseguiria al mateix temps satisfer una petició d’una part important de la ciutadania i contribuir als objectius de transició ecològica de la UE, facilitant el transport per ferrocarril. Un recent Eurobaròmetre va apuntar que un 25% dels europeus va reconèixer haver tingut dificultats a l’hora de reservar bitllets que combinen diferents companyies de tren. "La connectivitat ferroviària no és només una qüestió de transport, sinó també de cohesió i del mercat únic", va apuntar el vicepresident de la Comissió per a la Cohesió, Raffaele Fitto. "Al reduir la fragmentació i fer menys visibles les fronteres, enfortim el nostre mercat interior i garantim que viure en una regió fronterera o en una zona rural no suposi un desavantatge"."La connectivitat ferroviària no és només una qüestió de transport, sinó també de cohesió i del mercat únic", ha dit el vicepresident de la Comissió per a la Cohesió, Raffaele Fitto. "Al reduir la fragmentació i fer menys visibles les fronteres, enfortim el nostre mercat interior i garantim que viure en una regió fronterera o en una zona rural no suposi un desavantatge", ha insistit.
La mesura busca fomentar l’ús del tren, en ple impuls de la UE de l’electrificació. Una estratègia que compta com a principal finalitat contribuir als objectius verds del bloc, ja que un 25% de les emissions procedeixen del transport. Això s’ha accelerat com a conseqüència de la crisi energètica provocada per la guerra a l’Iran. nLa mesura busca contribuir a fomentar l’ús del tren, en ple impuls de la UE de l’electrificació. Una estratègia el principal objectiu del qual és contribuir als objectius verds del bloc, un 25% de les emissions procedeixen del transport, que s’ha accelerat com a conseqüència de la crisi energètica provocada per la guerra a l’Iran.
