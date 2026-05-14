Carles III presenta l’agenda legislativa del Govern en plena lluita interna
El rei Carles III d'Anglaterra ha presentat aquest dimecres l'agenda legislativa del Govern en el tradicional acte d'obertura del nou curs al Parlament britànic. El discurs, redactat per l'Executiu, ha posat el focus en els projectes legislatius que el primer ministre, Keir Starmer, pretén impulsar en els pròxims mesos, inclòs el reforç de la seguretat energètica i de la defensa, a més de més inversions en els serveis públics. L'enorme inestabilitat del seu Govern i la creixent crisi interna en el Partit Laborista, no obstant, amenacen d'entelar la seva agenda i impedir la implementació de les noves mesures.
El monarca ha alertat que el món és un lloc "cada vegada més perillós i volàtil" i ha assegurat que el conflicte a l'Orient Mitjà "posarà a prova" la seguretat energètica, econòmica i de defensa del Regne Unit. L'Executiu pretén tramitar diverses lleis per preparar el país davant aquest escenari, inclòs un projecte de llei d'independència energètica per potenciar el desenvolupament d'energies renovables i una cooperació econòmica més gran i de defensa amb la Unió Europea.
"Els meus ministres prendran decisions que protegeixin la seguretat energètica, de defensa i econòmica del Regne Unit a llarg termini. Defendran els valors britànics de decència, tolerància i respecte per la diversitat sota la nostra bandera comuna, i aprofitaran l'orgull que se sent a tot el país per les seves comunitats", ha assegurat Carles III en un acte cerimoniós marcat per la pompa de les grans ocasions.
El rei també ha posat el focus en el reforç dels serveis públics, amb més inversions en les forces de seguretat, en el Servei Nacional de Salut (NHS) i en el sistema de justícia penal. La lluita contra l'augment del cost de la vida ha sigut una altra de les prioritats incloses en el discurs, amb mesures per atraure inversions privades, accelerar el creixement econòmic i millorar els drets laborals.
La intervenció del rei ha sigut un altre moment clau per a Starmer, el lideratge del qual està sent més qüestionat que mai des de la debacle electoral del seu partit dijous passat en les eleccions locals i regionals a Anglaterra, Gal·les i Escòcia. El primer ministre pretén convèncer els seus que la línia que està seguint el Govern sota el seu comandament és l'adequada per recuperar la confiança d'uns votants que li han donat l'esquena.
