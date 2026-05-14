El Consell Fiscal demana més responsabilitat penal a les empreses
L’organisme aprova un informe que inclou suggeriments a l’avantprojecte legal, entre els quals millorar també la protecció dels testimonis
C. G.
La Fiscalia General de l’Estat valora positivament la iniciativa del Govern de reforçar la lluita contra la corrupció mitjançant una nova llei orgànica, la d’Integritat Pública, que pretén blindar les administracions davant pràctiques delictives a través de la modificació de fins a 18 normes diferents. No obstant, en l’informe preceptiu aprovat pel Consell Fiscal, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’organisme dirigit per Teresa Peramato fa diversos suggeriments per millorar-la, que van des d’exigir una responsabilitat més gran de les empreses fins a advertir sobre el risc en la lluita contra el blanqueig i el paper dels denunciants.
La fiscalia considera evident que la nova llei busca un càstig més gran de les conductes comeses per les persones jurídiques –perquè paguin tant corruptes com corruptors–, però creu que s’hauria d’incidir en un "enduriment generalitzat de les penes a imposar a les persones jurídiques per delictes que afectin la corrupció".
Dins d’aquest catàleg inclou el delicte de corrupció en les transaccions internacionals i lamenta que les penes a imposar a les empreses no es vegin modificades en l’avantprojecte de llei. La reforma que proposa el Consell Fiscal no només obeeix a una qüestió d’harmonia interna del Codi Penal, sinó que pretén donar resposta a algunes de les recomanacions fetes per l’OCDE. Lamenta també que s’hagi desaprofitat "l’oportunitat d’introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques en més delictes dels previstos actualment en el Codi Penal".
D’altra banda, el Consell Fiscal estima adequat estendre el nombre d’il·lícits penals que porten aparellada la pena de prohibició de contractar amb el sector públic i suggereixen regular el decomís de criptoactius així com la seva venda anticipada. "En la societat actual, i més encara en el món delinqüencial, la tinença de criptoactius amb un gran valor econòmic és una pràctica cada vegada més habitual i amb la qual es troben els òrgans judicials i les fiscalies en el marc de les investigacions penals", apunta.
No obstant, en el moment en què es produeix l’explotació de les operacions policials "no es disposa d’una regulació jurídica adequada que asseguri com portar a terme el decomís d’aquests criptoactius, la seva conservació fins a la seva realització, la seva gestió i fins i tot la seva venda anticipada per evitar la pèrdua de valor inherent al caràcter fluctuant que tenen els actius virtuals en el mercat cibernètic", afegeix l’informe.
D’altra banda, i com que la reforma preveu modificar diversos articles de la denominada llei de l’informant per a la protecció de testimonis i pèrits en causes criminals, la fiscalia proposa que s’ofereixi "un programa de seguretat personal, informació clara i fàcilment comprensible sobre la mecànica i l’evolució del procés penal i de la posició del testimoni/pèrit en aquest", a més d’"assistència integral i especialitzada, que inclogui teràpia psicològica continuada, facilitació de recursos per a un allotjament segur, suport per a la reinserció laboral, social i familiar i ajuda i acompanyament".
Alertes penitenciàries
Afegeixen els fiscals la necessitat d’"activació d’alertes penitenciàries que permetin conèixer amb temps les sortides dels autors del delicte com a conseqüència de permisos penitenciaris o per llicenciament definitiu, i reforçar les mesures de seguretat adoptades, en cas de ser necessari".
També vol modificar els preceptes per reforçar la confidencialitat de les investigacions i la possibilitat d’ajornar la comunicació d’informació als afectats per protegir la investigació en curs i incloure "l’obligació de garantir una supervisió humana significativa, l’exigència d’avaluacions d’impacte en protecció de dades, la previsió de mesures de transparència, així com de traçabilitat i rendició de comptes que permetin avaluar objectivament com funcionen els models d’IA" de les investigacions.
