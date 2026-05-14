Crisi humanitària
Cuba registra una apagada al 70% del país després d’esgotar les reserves de combustible
El Govern de Díaz-Canel està disposat a "escoltar" l’oferta d’ajuda humanitària anunciada per Washington, valorada en 100 milions de dòlars
Redacción
Cuba ha esgotat les seves reserves estratègiques de combustible. El ministre cubà d’Energia i Mines, Vicente de la O Levy, va anunciar aquest dimecres que ja no queda dièsel a l’illa. Les centrals elèctriques van col·lapsar ja a la nit, amb una apagada que per primera vegada va afectar el 70% del país de manera simultània, i les protestes ciutadanes es van tornar a plasmar en forma de cassolades. Cuba està en una situació límit.
L’est de Cuba va patir una apagada massiva aquest dijous. El bloqueig imposat pels Estats Units ja està tenint un efecte dramàtic en la població. Les apagades, habituals des de fa mesos, es van agreujar en les últimes hores.
L’empresa elèctrica nacional UNE va precisar aquest dijous que set de les 15 províncies cubanes, "des de la província de Ciego de Ávila fins a Guantánamo", es van veure afectades per una desconnexió de la xarxa elèctrica, segons una nota difosa al seu lloc web. La central termoelèctrica Antonio Guiteras, la més gran del país, "va sortir de servei", segons Prensa Latina.
L’Havana registra regularment talls d’electricitat que superen les 19 hores diàries, mentre que en diverses províncies les apagades s’estenen durant jornades completes. Però la situació mai no havia estat general com aquesta setmana. Des de la caiguda del president veneçolà Nicolás Maduro, aliat de l’Havana i capturat per forces estatunidenques al gener, Washington aplica una política de màxima pressió sobre l’illa, objecte ja de dures sancions des del 1962.
Cuba va acusar els Estats Units de la situació "particularment tensa" de la seva xarxa elèctrica a causa de l’escassetat de combustible. Des de finals de gener, només un petrolier rus amb 100.000 tones de cru ha estat autoritzat a atracar a Cuba, cosa que va alleujar la crisi d’electricitat amb prou feines durant el mes d’abril.
Ajuda humanitària dels EUA
El Govern cubà ha afirmat aquest dijous que està disposat a "escoltar" l’oferta d’ajuda humanitària anunciada per Washington, valorada en 100 milions de dòlars —poc més de 85 milions d’euros—, si bé ha instat l’Administració Trump a abstenir-se de "maniobres polítiques" enmig de la crisi de desabastiment energètic a l’illa caribenya pel bloqueig estatunidenc. "Estem disposats a escoltar les característiques de l’oferiment i la manera en què es materialitzaria. Esperem que sigui lliure de maniobres polítiques i d’intents d’aprofitar les mancances i el dolor d’un poble sota setge", ha assenyalat el ministre d’Exteriors cubà, Bruno Rodríguez, en un missatge a les xarxes socials.
El titular de la cartera d’Exteriors ha indicat que el Govern encara desconeix si es tracta d’"ajuda en efectiu" o "material", o si aquesta assistència humanitària estarà destinada a les "necessitats més urgents", com "combustible, aliments i medicines". "Fins i tot tenint en compte la incongruència de l’aparent generositat per part de qui sotmet el poble cubà a un càstig col·lectiu per mitjà de la guerra econòmica, el Govern cubà no té com a pràctica rebutjar ajuda estrangera que s’ofereix de bona fe i amb finalitats genuïnes de cooperació, sigui bilateral o multilateral", ha dit.
L’Església catòlica com a intermediària
Rodríguez ha afirmat que el Govern cubà liderat pel president Miguel Díaz-Canel "tampoc no té inconvenients a treballar amb l’Església catòlica, amb l’esforç de cooperació de la qual té una experiència llarga i positiva de treball conjunt". Tot i estar obert a dialogar amb Washington al respecte, ha reiterat que "la millor ajuda" per al poble cubà per part de Washington seria "desescalar les mesures del bloqueig energètic, econòmic, comercial i financer" existents.
El Departament d’Estat estatunidenc va informar la vigília que l’oferta implicava una ajuda "directa al poble cubà, que es distribuiria, si escau, en coordinació amb l’Església catòlica i altres organitzacions humanitàries independents de confiança". L’anunci es va produir en el marc d’una visita oficial a Pequín per part del president estatunidenc, Donald Trump, per reunir-se amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping. El gegant asiàtic és precisament un dels principals aliats de l’Havana i un dels principals responsables de l’entrega d’ajuda exterior a l’illa.
Vols espia i xarxa energètica precària
Cuba té una capacitat instal·lada de 1.300 megawatts d’energia solar gràcies als panells instal·lats per empreses xineses durant els últims dos anys. Però bona part d’aquesta energia es perd perquè no es pot emmagatzemar en bateries elèctriques per la inestabilitat de la precària xarxa energètica.
La cadena CNN va informar del registre d’un gran nombre de vols d’avions i drons espia estatunidencs sobre l’illa. Des del 4 de febrer, la força aèria i l’armada estatunidenques han completat almenys 25 vols d’aquest tipus, la major part al voltant de les dues principals ciutats de Cuba, l’Havana i Santiago. Aquest tipus d’activitat també va augmentar al voltant de Veneçuela en les setmanes prèvies a l’operació del 3 de gener.
