Vigilància digital
Dimiteix el director de Microsoft a Israel després de destapar-se que va fer servir la seva tecnologia per espiar milions de persones a Gaza i Cisjordània
Una investigació de The Guardian, +972 Magazine i Local Call va descobrir l’any passat que l’agència d’espionatge israeliana havia utilitzat la plataforma de computació al núvol Azure per emmagatzemar de manera massiva els registres de trucades telefòniques de civils palestins
Carles Planas Bou
El director de la filial israeliana de Microsoft, Alon Haimovich, dimitirà després de destapar-se que l’agència d’espionatge de l’Estat hebreu va utilitzar la infraestructura de núvol del gegant informàtic per a la vigilància massiva de milions de persones a Gaza i Cisjordània.
Una investigació de The Guardian, +972 Magazine i Local Call va descobrir l’any passat que la Unitat 8200, el cos d’espionatge d’elit de l’exèrcit d’Israel, va utilitzar la plataforma Azure per emmagatzemar els registres de trucades telefòniques de civils palestins a gran escala. Aquest sistema indiscriminat va servir per escoltar diàriament les converses íntimes de ciutadans corrents.
Després d’esclatar l’escàndol, Microsoft va anunciar una investigació interna per examinar les seves relacions comercials amb l’exèrcit israelià, que, segons els investigadors de l’ONU, ha perpetrat un genocidi a la Franja de Gaza que ha acabat amb la vida de més de 75.000 persones. La investigació ha conclòs recentment, però de moment no se n’han fet públiques les conclusions.
El diari econòmic israelià Globes va informar dilluns que Haimovich i altres directius van deixar el càrrec a Microsoft després d’una polèmica interna a la filial relacionada amb una violació dels seus codis ètics. Les condicions de servei d’Azure prohibeixen l’ús de la seva tecnologia per facilitar la vigilància massiva. És per això que, a finals de l’any passat, la companyia va bloquejar l’accés de la Unitat 8200 als seus serveis de cloud i intel·ligència artificial.
Segons The Guardian, el paper de Haimovich va ser crucial per connectar la filial israeliana de Microsoft amb la cèlebre agència d’espionatge militar de l’exèrcit. Ho va fer després que, el 2011, el comandant de la unitat es reunís amb Satya Nadella, director executiu del gegant tecnològic.
