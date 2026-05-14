Experts de l’Armada descarten que un torpede enfonsés el vaixell de càrrega rus
Descarten un sabotatge i sospiten que el que va passar a prop de Cartagena el 2024 va ser un problema intern que va provocar una explosió a la sala de màquines i una via d’aigua
Juan José Fernández
A l'Armada espanyola han rebut amb total escepticisme les informacions que han transcendit aquest dimecres que especulen amb un atac amb torpede com a causa de l'enfonsament del vaixell de càrrega rus Ursa Major en aigües pròximes a la costa murciana el 23 de desembre del 2024.
Fonts de l'Armada titllen d'"especulació al 99% incerta" que fos un torpede el que va enfonsar el vaixell rus, i descarten a més altres possibles fórmules de sabotatge, com l'atac amb un dron nàutic o la col·locació d'una bomba adossada al casc.
L'Ursa Major havia salpat de Sant Petersburg, a la Rússia bàltica, amb destinació a Novosibirsk, a la Rússia asiàtica, amb una càrrega que incloïa elements per a reactors nuclears de submarí. "No va aparèixer per sorpresa en aigües d'interès d'Espanya –certifica un alt oficial de l'Armada–. El barco estava sent monitoritzat milla per marines de l'OTAN des que va salpar".
L'Ursa Major se'n va anar al fons del Mediterrani la nit del 23 de desembre del 2024, a les 23:20 hores, en un punt de mar a 62 milles de Cartagena i 39 de la costa algeriana, segons la constatació que va fer el vaixell patruller de l'Armada P-71 Serviola, present a l'àrea del sinistre.
Trucada de socors
Hores abans, segons la informació recopilada pel Govern, el pilot de l'Ursa Major havia llançat una trucada de socors a les 12.53. Quan ho va fer, portava 16 persones a bord. Després serien rescatades solo 14. Dos tripulants no van tornar a terra. "Un torpede mai fa l'efecte descrit en aquestes suposades investigacions", assegura una de les fonts militars consultades per aquest diari, veterà oficial de l'arma submarina espanyola.
Un informe de l'empresa russa Oboron Logistics, propietària de l'Ursa Major, assenyala que el vaixell presentava un forat de mig metre quadrat amb les vores cap a dins. "Un torpede no impacta amb el casc del seu objectiu, sinó que esclata sota o en la seva proximitat, generant una ona que aixeca el vaixell, el trenca o ho fa esclatar. I amb una tremenda explosió, amb molt foc i amb fum...", assevera la font esmentada en primer lloc. Res d'això es podia veure al barco sinistrat. Els primers testimonis a arribar fins a aquest coincideixen a confirmar que "presentava una important escora i l'entrada d'aigua per la part de popa". Les cometes pertanyen a l'informe que el Govern central va entregar al Congrés el 23 de febrer passat en resposta a una pregunta parlamentària sobre aquest succés.
Les fonts de l'Armada consultades per aquest diari mantenen la tesi que estudien des de fa un any: explosió a les sala de màquines del barco sense causa astuta, o sigui, provocada per una cosa que el vaixell de càrrega portava a bord. Descarten els militars espanyols l'acció d'un dron submarí. "No es llancen a 60 milles de la costa", asseveren. No hi havia a més barcos pròxims des dels quals pogués ser botat aquest dron.
També descarten aquests militars la tesi d'un explosiu adherit al casc, una bomba adossada. "És impossible col·locar aquesta bomba a un barco que avança 16 o 17 nusos", expliquen les mateixes fonts.
