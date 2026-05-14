La feblesa de Trump comporta inèdites concessions a la Xina sobre Taiwan
El Govern de Xi recorda que l’illa és la línia vermella més gruixuda en la relació bilateral
Adrián Foncillas
Dècades enrere discutien Pequín i Washington de la devaluació del iuan, les violacions xineses de la propietat intel·lectual i Taiwan. Discuteixen ara d’intel·ligència artificial (IA), les brides nord-americanes a les exportacions tecnològiques, la sobreproducció industrial xinesa i Taiwan. Passen els inquilins per la Casa Blanca i l’illa segueix manant en l’ordre del dia. Pequín va recordar en la vigília de l’arribada de Trump que és la línia vermella més gruixuda i el requisit imprescindible d’unes relacions bilaterals saludables. Taiwan és sagrat.
Trump va baixar de l’Air Force One caiguda ja la nit pequinesa per trobar-se amb centenars de joves xinesos onejant banderes xineses i nord-americanes a peu de pista. L’esperen dos dies estressants, amb reunions i àpats oficials que fixaran el to de la seva convivència amb la Xina durant la resta del mandat. De la seva sintonia personal no hi ha dubtes si escoltem Trump, però en el camí de totes dues superpotències no falten les amenaces latents.
"Els xinesos entenen la nostra posició sobre l’assumpte i nosaltres entenem la seva", va aclarir el secretari d’Estat, Marco Rubio, en les vigílies de l’arribada de Trump, sobre Taiwan. La posició nord-americana és sabuda, però hi ha els matisos, i no són irrellevants en un assumpte així. A Trump no li sobren les palanques de pressió, debilitat després de perdre la guerra comercial contra la Xina i encallat en el conflicte iranià. Taipei tem figurar al menú de negociacions. Són segures les pressions xineses; la qüestió és fins on portarà Trump la seva política fenícia.
Trump podria establir que Washington "s’oposa" a la independència taiwanesa, separant-se de la política seguida per tots els seus antecessors del "no suport". N’hi hauria prou aquesta nimietat retòrica per escenificar el seu acostament a les tesis xineses, provocar un tsunami a l’estret de Formosa i arruïnar el dia a Lai Ching-te, president taiwanès. Un triomf històric per a Xi Jinping. Els debats sobre Taiwan van molt més enllà d’un enunciat. Arriben també a les vendes d’armes i la seva visita coincideix amb un moment delicat.
Al desembre Trump va autoritzar una operació d’11.000 milions de dòlars, la més gran de la història. Tant va indignar la Xina que van seguir dos dies de maniobres militars davant les costes taiwaneses i l’advertència de Xi a Trump que manegés "amb cautela" aquestes vendes. Però les armes encara no han arribat i Trump va avançar que ho discutirà amb Xi a Pequín. Una altra operació per valor de 14.000 milions de dòlars està en la seva fase final de tramitació i podria aprovar-se després de tornar Trump de Pequín. Amb aquest arsenal cap a Taiwan, és previsible que disminueixin les ganes xineses per la soja i altres productes agrícoles nord-americans. Trump pateix fortes pressions internes per honrar una relació de gairebé mig segle. Vuit senadors, demòcrates i republicans, li van demanar divendres que segueixi endavant amb les operacions. La cancel·lació és un escenari poc realista; la Xina en podria tenir prou amb la reducció o el retard.
Gestos amb la venda d’armes
"Taiwan és el tema que més li interessa a Xi perquè reforça la seva estatura política en l’àmbit intern i el col·loca en una posició òptima de cara al congrés del partit de l’any vinent", assenyala Xulio Ríos, fundador de l’Observatori de la Política Xinesa. Pronostica gestos, com la venda d’armes fracturada en diversos terminis o el fre del gir d’Hondures a l’òrbita taiwanesa, però cap canvi dràstic en la política nord-americana.
