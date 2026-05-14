La fiscalia i els notaris alerten de llacunes de la nova llei anticorrupció
Les dues parts consideren que els canvis legals en el control sobre la transmissió de participacions socials de les empreses perjudiquen la lluita contra el blanqueig de capitals
Cristina Gallardo
La llei orgànica d’integritat pública, impulsada pel Ministeri d’Hisenda i que encara està en fase d’avantprojecte, preveu impulsar la prevenció, les sancions i la recuperació dels recursos públics que puguin ser malversats, per la qual cosa se la coneix com a llei anticorrupció. No obstant, un dels preceptes relacionats amb el primer d’aquests objectius ha despertat les alarmes tant a la fiscalia com també al Consell General del Notariat pel seu possible impacte negatiu en la lluita contra el blanqueig de capitals.
El problema rau en les conseqüències de la nova llei per al futur de l’índex únic informatitzat, un instrument al qual acudeixen assíduament unitats policials especialitzades en delictes econòmics (UCO i UDEF) o el Sepblac.
Moviments sospitosos
Es tracta d’una base de dades gestionada pels notaris que permet advertir Hisenda i la unitat d’intel·ligència financera de moviments empresarials i de béns sospitosos, cosa que ha permès, per exemple, bloquejar actius al nostre país de més d’una vintena d’oligarques russos en compliment de les sancions imposades per la invasió d’Ucraïna.
L’article afectat per aquesta advertència és el número 13 de l’avantprojecte, que planteja la modificació de determinats preceptes de la llei de societats de capital entre els quals es troben els que regulen la transmissió de les participacions socials. La reforma obliga a fer que aquesta transmissió es dugui a terme mitjançant document privat amb signatura electrònica i s’inscrigui al Registre Mercantil. Els notaris en queden fora.
"Sense perjudici de l’oportunitat, i fins i tot conveniència, d’exigir el requisit de la inscripció al Registre Mercantil, cosa que el Consell Fiscal valora positivament, s’ha de considerar amb molta cautela la supressió de la necessitat que la transmissió de participacions socials i la constitució de drets reals sobre aquestes es verifiqui en escriptura pública", diu l’informe de l’avantprojecte que acaba d’aprovar el Consell Fiscal i al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
Això es deu al fet que l’índex únic informatitzat dels notaris "necessita per a la seva subsistència de l’exigència d’escriptura pública en aquest tipus de transaccions", adverteix la fiscalia, mentre reconeix que aquest registre "proporciona informació enormement valuosa en la lluita contra els delictes relacionats amb la corrupció i el blanqueig de capitals". Hi afegeix que el notari, com a fedatari públic, "pot comprovar la veracitat del contingut del document, així com l’existència d’una transmissió real, dibuixant el tracte de les participacions socials, i determinant clarament la propietat i la condició de soci".
En aquesta mateixa idea incideix Pedro Galindo, director de l’Òrgan Centralitzat de Prevenció (OCP) de Blanqueig de Capitals del Consell General del Notariat, que assenyala a aquest diari que en el dia d’avui la pràctica totalitat de la transmissió de les participacions –que acredita qui és accionista en una societat de responsabilitat limitada– passa per notari.
Així, l’índex únic permet seguir tota la traçabilitat en els canvis en l’accionariat de totes les societats registrades, "una informació de 20 anys que és or molt" i que començaria a perdre tot el seu valor l’endemà d’aprovar-se la llei tal com està prevista, al no poder reflectir ja els nous canvis que es vagin produint. "Inscrit el document privat tal com contempla la nova norma, ja no hi hauria cap obligació de traslladar-lo a l’àmbit notarial", lamenta el director de l’OCP.
El responsable de l’índex únic afegeix que en l’exposició de motius de la llei es diu que es tracta d’aplicar a Espanya el que fan ja altres països europeus, quan la realitat és que en aquests països citats, com Itàlia, estan virant cap al model notarial del nostre país. De fet, el dilluns 4 de maig el president del notariat italià, Vito Pace, va mantenir una reunió a Madrid amb la seva homòloga espanyola, Concepción Barrio, per conèixer el sistema espanyol i recuperar la transmissió en escriptura pública de les participacions societàries, després d’haver sigut advertits sobre això pel Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI).
La fiscalia es col·loca en la mateixa línia que el notariat a l’hora de defensar un registre que es considera clau en la lluita contra la corrupció. És per això que, en la primera de les conclusions del seu informe, incideix també en la intenció de la llei de potenciar la funció del Registre Mercantil, establint-se que hi seran inscrites les sancions tan penals com administratives de contractar amb el sector públic.
La fiscalia torna a referir-se a l’índex únic del Consell General del Notariat, que compta amb una base de dades de primer nivell, "tant per la qualitat i com per la quantitat d’informació que té", que nodreix la Base de Dades de Titularitat Reial.
Operadors enfrontats
També s’ha posicionat en contra d’alguns aspectes de la reforma el Col·legi de l’Advocacia de Madrid, des de la perspectiva de la qual l’avantprojecte presenta riscos. Els advocats madrilenys parlen de "menys seguretat jurídica per a empreses i tercers, menys capacitat per detectar estructures vinculades a la corrupció política, i menys eficàcia en la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i també menys agilitat en el tràfic mercantil", segons van assenyalar en un comunicat.
D’altra banda, les novetats de l’avantprojecte de llei han obert un debat i han generat cert enfrontament entre notaris i registradors. Per al vocal de Registres Mercantils Carlos Orts, el canvi és "un avenç transcendental que acaba amb l’anomalia espanyola", i ens acosta als sistemes que ja funcionen a la resta d’Europa.
Orts posa en valor la informació registral que a partir d’ara serà molt més completa fins i tot perquè es podrà verificar per la composició social qui és la persona física que té el control de la societat amb "gran claredat". Quant als advocats, malgrat les advertències del Col·legi de l’Advocacia de Madrid, Jesús Pellón, president de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consell General de l’Advocacia Espanyola, considera que facilitar l’accés al Registre Mercantil per fer aquestes operacions és "raonable" i abarateix els costos per als seus clients.
