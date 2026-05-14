El Govern s’obre a desgravar les hipoteques com demana Junts

El Govern s'obre a desgravar les hipoteques com demana Junts / A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Ana Cabanillas

Madrid / Barcelona

Després que Junts mogués fitxa i s’obrís a acceptar la pròrroga de contractes de lloguer si inclou deduccions fiscals per lloguer o per hipoteca, el Govern central s’obre a incorporar aquesta mesura. El vicepresident primer i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, es va mostrar "optimista" sobre la possibilitat d’arribar a un acord amb els postconvergents, mentre Sumar confirma que acceptaria aquesta condició a canvi de tenir els vots per tirar endavant el text. Una "cessió" que estan disposats a assumir però el compliment de la qual, admeten, depèn en última instància del Ministeri d’Hisenda.

Junts va tombar juntament amb el PP i Vox el primer decret de pròrroga de lloguer al Congrés el 28 d’abril. Llavors van apel·lar a qüestions tècniques i van posar sobre la taula les seves pròpies exigències: la reducció de l’IVA franquiciat i bonificacions a propietaris. Malgrat la caiguda de la norma, tant Junts com Sumar es van emplaçar a continuar les negociacions. Miriam Nogueras, portaveu parlamentària dels postconvergents, va assegurar que el decret "es podria aprovar demà mateix" si incloïa les seves peticions, i el soci minoritari del Govern va avançar que treballaria en una proposta que complís aquestes expectatives.

Dues setmanes després d’això, les posicions semblen acostar-se i ara Junts admet que es plantejaria recolzar la pròrroga en cas que s’inclogués la desgravació hipotecària, una mesura que ha estat en vigor des dels anys 70 sota governs de tot signe fins a l’any 2013, en plena crisi econòmica, quan la va derogar el Govern de Mariano Rajoy amb Cristóbal Montoro al capdavant d’Hisenda.

Cuerpo va expressar ahir a Barcelona que es mostra "optimista" davant de la possibilitat de poder tancar acords en matèria fiscal.

