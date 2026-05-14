IIla busca inversions a Silicon Valley i oposa el seu model al d’Ayuso
El president es reuneix amb el ‘lobby’ català a la meca de la tecnologia dels EUA
Sara González
"Ens obrim al món perquè el món inverteixi a Catalunya". Amb aquesta declaració d’intencions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va iniciar la seva agenda a Califòrnia amb una reunió a Silicon Valley amb catalans que ocupen càrrecs directius a les principals empreses tecnològiques. Però no va desaprofitar l’ocasió per llançar un dard a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, després del seu polèmic viatge a Mèxic: "El nostre ànim és de col·laboració i no de confrontació". Una manera de reivindicar que el seu projecte passa per llaurar i teixir aliances econòmiques mentre altres dirigents, en aquest cas del PP, sembren discòrdia.
Illa va destacar que el que busca en el "bressol de la tecnologia" és entendre com aquesta "revolució" pot posar-se "al servei del bé comú", a banda d’activar el radar per anticipar cap a on s’enfoquen sectors com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, la mobilitat o els semiconductors, entre d’altres. Així doncs, el propòsit de l’agenda internacional del president és "sembrar", abonar relacions que puguin traduir-se després en oportunitats econòmiques que contribueixin al seu objectiu que Catalunya torni a liderar Espanya.
En la trobada hi van participar 13 experts: Oriol Vinyals, vicepresidenta d’investigació de Google; Joaquín Quiñonero, tècnic d’OpenAI; José M. Álvarez, de NVIDIA; Gemma Garriga, vicepresidenta d’enginyeria de GitHub de Microsoft; Carles Ollé, encarregat de l’arquitectura d’emmagatzemament d’Apple; Marcos Alonso, dissenyador d’Apple; Lluís García, director d’enginyeria de Meta; Xavier Amatriain, d’Expedia Group; Carlos Felip, vicepresident d’F5; Pere Monclús, vicepresident de Cisco Systems; Albert Orriols, vicepresident d’enginyeria de software per a models d’IA d’HP; Fernando Amat, investigador de Netflix; i Rafel Fors, vicepresident de LiDAR de Valeo.
