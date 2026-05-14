Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran intercepta un vaixell prop dels Emirats, als quals acusa de ser "un país agressiu"
"La vostra aliança amb Israel no us protegeix", ha dit el ministre d’Exteriors persa, un dia després de confirmar-se una visita secreta de Netanyahu durant la guerra al petit país del Golf
Adrià Rocha Cutiller
L’Iran ha interceptat aquest dijous un vaixell de càrrega que estava aturat al nord del port de Fujairah, la regió petroliera dels Emirats Àrabs Units (EAU) al golf d’Oman. Fujairah ja va ser atacada i incendiada per l’Iran durant les tensions a Ormuz de la setmana passada, quan els EUA van intentar forçar l’obertura de l’estret, bloquejat per Teheran des de l’inici de la guerra a l’Orient Mitjà. L’intent d’obertura de la via va elevar enormement les tensions a la regió, i Washington, els Emirats i el país persa van intercanviar diversos dies de foc creuat, malgrat l’alto el foc vigent.
El vaixell de càrrega interceptat ha estat remolcat fins a les costes de l’Iran, segons ha confirmat el Centre d’Operacions Marítimes del Regne Unit. Aquesta captura del vaixell arriba en un moment d’enormes tensions entre Teheran i Abu Dabi, sobretot després de la publicació aquesta setmana que tant els Emirats com l’Aràbia Saudita van participar —encara que en secret— en la campanya de bombardejos d’Israel i els EUA contra l’Iran.
"He de dir que els EAU van estar directament implicats en l’acte d’agressió contra el meu país. Van permetre que el seu territori fos utilitzat per disparar artilleria i míssils contra nosaltres", ha dit aquest dijous el ministre d’Exteriors iranià, Abbás Araghchi. "La vostra aliança amb Israel no us protegeix. Aquest país agressiu hauria de reconsiderar la seva política envers l’Iran", ha continuat el ministre persa. Dimecres, Israel va confirmar que durant la guerra el primer ministre israelià, Benyamín Netanyahu, va fer una visita presencial i secreta als Emirats, on es va reunir amb el president emiratià i emir d’Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.
Tot i que l’oficina de Netanyahu va confirmar dimecres el viatge, els Emirats el neguen. "Rebutgem la notícia que està circulant d’una suposada visita del primer ministre israelià o d’una delegació militar israeliana", ha dit aquest dijous a la matinada el Ministeri d’Exteriors dels EAU.
Ulls a Pequín
Mentrestant, les negociacions mediades pel Pakistan entre els EUA i l’Iran han arribat a un punt mort des del cap de setmana passat, quan l’Iran va enviar una proposta de màxims a Washington, que va ser qualificada de "brossa" pel president estatunidenc, Donald Trump.
Trump, de visita oficial a la Xina aquest dijous i divendres, és cada vegada més a prop de tornar a la campanya de bombardejos contra Teheran davant el fracàs fins ara de les negociacions, segons la premsa estatunidenca.
"Tots dos països estem d’acord que l’estret d’Ormuz ha de romandre obert perquè l’energia mundial flueixi. El president [xinès], Xi Jinping, ha deixat clar que la Xina s’oposa a una militarització de l’estret, així com al cobrament de peatges. Tots dos països coincidim que l’Iran mai no ha de posseir la bomba nuclear", ha dit aquest dijous la Casa Blanca en un comunicat publicat després d’una trobada entre Xi i Trump. La Xina, el principal comprador de petroli iranià, és un dels grans aliats internacionals de la República Islàmica.
En la seva última proposta a Washington, l’Iran va reclamar el control d’Ormuz com a condició per acabar amb la guerra. Teheran també reclamava l’aixecament de totes les sancions internacionals i el pagament de reparacions de guerra. Tot plegat, punts inacceptables per als EUA.
El gran escull en les negociacions, tanmateix, és un altre: el programa nuclear iranià i el futur dels 440 kg d’urani altament enriquit en possessió de la República Islàmica. Aquest urani, durant el 2025, va arribar a ser purificat a nivells superiors al 60%, molt a prop del 90% necessari per desenvolupar la bomba atòmica, i molt lluny del 3% requerit per a l’energia nuclear d’ús civil.
Fins ara —públicament—, l’Iran rebutja completament tant entregar aquest urani, catalogat per Teheran com a "patrimoni nacional", com tancar el seu programa d’enriquiment, "un dret sobirà" de l’Iran.
