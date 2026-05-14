A la celebració de la lliga
Israel acusa Lamine Yamal d’“incitar i fomentar l’odi” per onejar una bandera palestina a Barcelona
“Qui dona suport a aquest tipus de missatges s’ha de preguntar: considera això humanitari? És això moral?”, afirma el ministre de Defensa israelià
El Periódico
El ministre israelià de Defensa, Israel Katz, va criticar aquest dijous el futbolista Lamine Yamal després de la difusió aquesta setmana d’imatges en què el jugador del FC Barcelona apareix onejant una bandera palestina durant la celebració del títol de Lliga a la capital catalana. “Lamine Yamal va escollir incitar contra Israel i fomentar l’odi mentre els nostres soldats combaten l’organització terrorista Hamàs, que va massacrar, violar, cremar i assassinar infants, dones i ancians jueus el 7 d’octubre”, va afirmar el ministre en un missatge redactat en castellà i publicat al seu compte de X.
“Qui dona suport a aquest tipus de missatges s’ha de preguntar: considera això humanitari? És això moral?”, va escriure Katz, que va afegir que no guardarà silenci davant el que va qualificar d’“incitació contra Israel i contra el poble jueu”. Katz també va expressar la seva expectativa que el FC Barcelona es desvinculi dels fets i deixi clar, de manera inequívoca, que no hi ha lloc “per a la incitació ni per al suport al terrorisme”.
Les seves declaracions arriben després que el jugador, de 18 anys, protagonitzés aquesta setmana una de les imatges més comentades de la celebració del títol de Lliga a Barcelona, en onejar durant diversos minuts una bandera palestina que li havia lliurat un aficionat. El gest va ser posteriorment difós pel mateix futbolista al seu compte d’Instagram, on té més de 42 milions de seguidors, i ha generat un ampli impacte a les xarxes socials.
