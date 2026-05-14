Judici als Pujol
La defensa dels empresaris del cas Pujol demana la seva absolució i contraposa l’‘A por ellos’ a l’‘Espanya ens roba’
Els advocats contraposen l’eslògan que va marcar l’actuació policial durant el procés a l’‘Espanya ens roba’ que va treure Anticorrupció per defensar que hi va haver frau fiscal davant el crit independentista
El judici quedarà avui vist per a sentència, una vegada que acabin els informes i el torn d’última paraula dels acusats
La defensa de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva lliure absolució perquè no hi ha "res" que acrediti l’acusació fiscal que va cobrar per obra pública
Ángeles Vázquez
Els advocats dels empresaris que s'asseuen al banc dels acusats al judici a la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley han sol·licitat davant del tribunal la seva lliure absolució perquè els seus pagaments al fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, obeeix a feines reals i no a comissions il·legals a canvi d'adjudicacions públiques a Catalunya, que alguns ni van rebre, com va ser el cas de Gustavo Buesa, l'advocat del qual, Carles Monguilod, ha contraposat l’«A per ells» a l’«Espanya ens roba», al qual va recórrer el fiscal per negar que el procediment fos «un atac a Catalunya» i demanar la condemna dels 17 acusats: els set germans Pujol Ferrusola, l'exdona del primogènit i nou empresaris.
El lletrat ha explicat que «el dany reputacional, el perjudici i el dolor» del seu «client està fet», però no volia deixar passar per alt que en el seu informe final el fiscal «va recordar un eslògan» que ell, com a català, ha qualificat de «repugnant» i davant el qual ha volgut matisar que «Espanya no roba, potser algun Govern, però Espanya és una altra cosa». A continuació ha assenyalat que «des de l’altre costat algú també va dir ‘contra ells’, amb una policia mal anomenada patriòtica». No obstant, el lletrat ha acabat confiant que «el tribunal no ho permetrà i valorarà en consciència la prova practicada sense influència», cosa que el conduirà a dictar «una sentència absolutòria».
Buesa i Josep Mayola s’asseuen a la banqueta per la suposada influència de Pujol Ferrusola en la concessió de les llicències dels abocadors de Vacamorta i Tivissa. El lletrat de Mayola, José María Fúster Fabra s’ha afegit a la petició de lliure absolució assenyalant que a Jordi Pujol Ferrussel considera una espècie de «virus financer contaminant». «Es parteix de la base que és un senyor delinqüent financer i tot el que es relaciona amb ell es converteix en delinqüent financer, econòmic, contaminat amb la seva presència», ha declarat per destacar la falta de prova.
Un Estat de dret
Tots els advocats defensors van ser un a un justificant davant el tribunal els pagaments respectius a les empreses de JordiPujol Ferrusola. Óscar Morales, defensor de Luis Delso, expresident de la constructora Isolux Corsan s’ha remès a la Constitució per assenyalar que defineix una «perfecta transició d’una època fosca, en la qual l’Estat era només Estat, a una altra en la qual va passar a ser Estat social i de dret, en la qual les forces de seguretat estaven per alguna cosa més que reprimir». En aquest procediment, segons la seva opinió, «l’Estat ha mirat de desencadenar-se d’aquestes cadenes que li lliguen a la submissió plena a la llei i al dret», amb referència al pendrive d’origen desconegut que es va intentar introduir en la causa i pel qual es va condemnar l’exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i es va apartar del cas Pujol l’instructor de les indagacions.
Diego Artacho, defensor de Carles Sumarroca Claverol, exvicepresident de Comsa Emte, i fill d’un dels fundadors de CDC, Carles Sumarroca Coixet, ha explicat i justificat cada una de la soperacions que la fiscalia atribueix al seu representat, però ha anat més enllà i ha deixat patent que la investigació a l’empresari obeeix al fet que és amic de la família Pujol. «L’amistat com a fil conductor», ha remarcat. A més, ha relatat que Emte va ser fundada el 1971 i que, quan van succeir els fets, Sumarroca pare ja era un «reputat empresari a Catalunya», al qual se li va donar la Creu de Sant Jordi, però no el seu «amic» Pujol Soley, sinó el socialista José Montilla quan era president.
Daniel Campos, en representació de Josep Cornadò, propietari del grup Copisa, ha explicat que l’escrit fiscal esment «216 vegades la corrupció», però no cenyeix cap delicte dels que s’engloben baixa aquesta paraula. Ha insistido en "¿qué delito es una red clientelar?" o si "¿las adjducaciones son corruptas" por sí solas? «No tots els empresaris que participen en adjudicacions pública són corruptes», i «si no, que es demostri tot el contrari», ha afirmat després de qualificar d’«al·lusió perfurbadora» la inversió de la prova que, en la seva opinió, ha realitzat el fiscl i que considera inconstitucional. Juntament amb l’advocat Jorge Ayo ha rebutjat que el seu representat cometés irregularitats o fos afavorit pels governs de CDC.
El fiscal Anticorrupció Fernando Bermejo va defensar dimarts passat davant el tribunal que s’ha de condemnar els fills de l’expresident català perquè el judici celebrat a l’Audiència Nacional des del novembre sobre la fortuna que la família ocultava a Andorra «no és un atac a Catalunya» ni a una «ideologia», sinó una defensa dels «seus ciutadans». En les seves conclusions va argumentar que «en aquella Catalunya emergent es pagava als Pujol, com si fos un club, amb el 3%, per tenir obra pública», dins de «la xarxa clientelar» teixida per la família entorn de l’expresident.
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa