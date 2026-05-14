Cas Koldo
Koldo guarda silenci sobre els contractes de mascaretes a les Balears mentre s’estudia el recurs que busca que no se’l continuï investigant
Únicament va intervenir per tornar a reclamar els seus telèfons i lamentar que alguns mitjans estiguin difonent missatges de la seva vida privada
Cristina Gallardo
L’exassessor al Ministeri de Transports Koldo García, que espera sentència del Tribunal Suprem després del judici que s’ha celebrat contra ell i l’exministre José Luis Ábalos per integrar una organització corrupta de cobrament de comissions, s’ha acollit al seu dret a no declarar aquest dijous davant el jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, que continua investigant altres conductes delictives de la trama. Va ser cridat arran de l’últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre els contractes de material sanitari a les Balears durant la pandèmia de coronavirus.
Des de la defensa de Koldo es va intentar suspendre aquesta declaració. Segons va informar EL PERIÓDICO, el jutge va donar trasllat al fiscal de la petició de la seva advocada, Leticia de la Hoz, perquè la seva imputació en aquesta part de les investigacions sigui sobreseguda, al considerar que se li està tornant a investigar per fets pels quals ja han sigut analitzats pel Tribunal Suprem. Si aquest recurs és rebutjat, assegura la defensa que el mateix Koldo sol·licitarà acudir a declarar.
En la compareixença d’aquest dijous, i després que la lletrada argumentés davant el jutge de la plaça número 2 d’Instrucció de l’Audiència Nacional sobre les raons per considerar que aquesta causa ja és «cosa jutjada», Koldo únicament va prendre la paraula per tornar a reclamar una vegada més que se li faci entrega dels seus dispositius mòbils. També per expressar la seva queixa, amb veu una mica trencada segons han manifestat fonts presents a la sala, pel fet que s’estiguin difonent en algun mitjà de comunicació missatges de la seva vida privada que no tenen res a veure amb la causa.
Koldo García es troba complint presó provisional a la presó de Soto del Real (Madrid) des del novembre del 2025. L’esmentat informe de l’UCO revela l’existència de nous missatges entre l’avui presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, quan era presidenta de les Balears i el que va ser assessor del ministre José Luis Ábalos Koldo García en relació amb l’adquisició de material sanitari per realitzar tests en els controls aeroportuaris. Per exemple, el 15 de juny del 2020, Armengol li envia un missatge per demanar-li ajuda per contactar amb Ábalos: «Necessito parla amb el Ministre [...] Em pots ajudar?» ,a la qual cosa Koldo li contesta demanant-li que li truqui. Algunes de les acusacions populars personades, com és HazteOír, planteja que Armengol s’hauria d’asseure davant el jutge per donar explicacions.
Armengol i Torres al Suprem
«Avui estava aquí cridat per declarar sobre la contractació a les Balears i les Canàries que entenem que ja ha sigut objecte de judici al Tribunal Suprem, ja que el fiscal i l’acusació popular el van incorporar a les conclusions definitives i va ser també objecte de prova, ja que es va comptar amb les declaracions – es van enviar per escrit i es van llegir davant la Sala – dels expresidents Armengol i Ángel Víctor Torres» , ha explicat De la Hoz a les portes de l’Audiència.
L’informe de l’UCO també insisteix que els contractes sanitaris eren «part de la raó de ser de la contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu que Víctor d’Aldama venia pagant a Koldo», una relació que, segons la Guàrdia Civil, permetia a l’empresari «tenir accés» a l’exministre de Transports José Luis Ábalos. Això és perquè la «relació econòmica» entre Aldama i Koldo es va mantenir fins a vuit mesos més tard que Ábalos i l’exassessor van ser cessats del Ministeri de Transports el juliol del 2021, després de la crisi de Govern impulsada pel cap de l’Executiu, Pedro Sánchez.
A l’Audiència Nacional, el magistrat Ismael Moreno indaga en el cas Koldo en diverses línies d’investigació, sent la que va donar origen a la causa les presumptes irregularitats en la compra de mascaretes. Es tracta d’una causa en la qual també investiga presumptes manipulacions d’obra pública i els pagaments en metàl·lic del PSOE entre 2017 i 2024 per a despeses anticipades, una peça que continua sota secret de sumari.
