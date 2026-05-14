L’advocat de Jordi Pujol Ferrusola demanala seva absolució
L’informe de conclusions afirma que no hi ha "res" que acrediti els cobraments il·legals
Ángeles Vázquez
La defensa de Jordi Pujol Ferrusola, fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley, ha demanat la seva lliure absolució perquè no hi ha "res" que sustenti el "frontispici" de l'acusació del fiscal relatiu al fet que la família va constituir una "organització criminal" per cobrar comissions il·legals per l'adjudicació d'obra pública. Cristóbal Martell ha esgrimit que "no hi ha hagut res que sustenti" l'afirmació continguda en l'escrit d'acusació fiscal que els fons ocults a Andorra provenen de la corrupció i no del llegat de l'avi Florenci Pujol. "No ha sortit durant tot el judici, ni durant la instrucció, que l'expresident Jordi Pujol Soley va fer mercadeig de la funció pública" i això "va permetre l'increment del patrimoni" familiar, ha afirmat el lletrat per negar els delictes que li atribueix el fiscal anticorrupció Fernando Bermejo.
Malgrat ser l'advocat que ha fet l'informe de conclusions més extens, de gairebé dues hores, Martell no ha esmentat ni l'operació Catalunya ni motivacions polítiques en el procediment. D'això s'ha encarregat la defensa de l'únic fill de l'expresident català que va seguir els seus passos en la política, Oriol Pujol. "Jo no dic que hi hagués una persecució de Catalunya, com va dir el fiscal, però sí d'una manera d'entendre Catalunya. No hi va haver una persecució política, sinó per ser tu qui sou: per ser president de la Generalitat i per una manera d'entendre el país", ha asseverat Francesc Sánchez en un informe de tot just 15 minuts. El guant d'aquesta línia argumental l'ha recollit Oriol Rusca, advocat de l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, que ha afirmat que l'objectiu de la investigació va ser l'expresident català, es va centrar en el seu fill gran.
L’advocat de Jordi Pujol Ferrusola, per a qui l’acusació pública sol·licita una pena de 29 anys de presó, es va centrar en l’absència de proves que impedeix més condemna que "intoxicar els ulls amb què es mira la vida econòmica de Jordi Pujol Ferrusola". Martell va assenyalar que no s’ha aconseguit acreditar la presumpta corrupció que s’utilitza com a delicte antecedent del de blanqueig.
