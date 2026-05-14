L’ex número dos d’Interior renuncia a un pèrit i afavoreix Fernández Díaz
Tono Calleja Flórez
El primer guió del judici de Kitchen reservava per a la jornada d’ahir la declaració de dos pèrits, la compareixença dels quals hauria de posar llum sobre la veracitat dels SMS que, segons va declarar l’ex número dos d’Interior, Francisco Martínez, li hauria enviat l’exministre Jorge Fernández Díaz en plena operació parapolicial dirigida contra Luis Bárcenas.
Els missatges provarien que qui va ser el titular d'Interior sabia que la cúpula de la Policia havia sostret dos telèfons i un iPad a l'extresorer del PP. No obstant, en els últims guions del judici només apareix la compareixença de Javier Rubio Jaramillo, proposat pel que va ser titular d'Interior. Va desaparèixer la declaració del pèrit informàtic Lorenzo Martínez Rodríguez, designat per Francisco Martínez, que finalment va renunciar a defensar la veracitat dels missatges.
D'aquesta manera, el pèrit Rubio Jaramillo manté que els "presumptes missatges" presentaven "notables irregularitats" que els feien "arribar a una alta probabilitat de manipulació, cosa que impediria que fossin agafats com a veraços i que estiguessin revestits de les característiques d'autenticitat i integritat exigibles a aquestes evidències".
L'enfrontament entre Fernández Díaz i Martínez, que va tenir com a moment àlgid l'acarament que tots dos van mantenir al Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional davant del seu llavors titular, Manuel García Castellón, ha baixat d'intensitat. Aquest diari ha pogut confirmar que la relació entre tots dos en el judici és correcta i fins i tot cordial, ja que l'ex número dos d'Interior ha arribat fins i tot a portar cafè en una aturada de la vista oral al seu antic cap al Ministeri.A més, les declaracions dels notaris que van protocolitzar els missatges també van afavorir els interessos de l'exministre Fernández Díaz. Tots dos van confirmar que el que van fer va ser una acta de manifestacions, un document públic firmat davant notari en el qual una persona declara voluntàriament uns fets, però que no van comprovar la veracitat del que aquest els deia.
No obstant, a les agendes de l’excomissari José Manuel Villarejo es constaten diverses anotacions que assenyalen la suposada participació de Fernández Díaz en l’esmentada operació parapolicial.
