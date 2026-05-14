El ministre de Sanitat britànic es mou per disputar el lideratge a Starmer
Streeting manté una reunió amb el primer ministre que alimenta les especulacions sobre la seva candidatura / Els seus aliats apunten que ja obté suports entre diputats laboristes i que dimitirà avui
Lucas Font
La batalla interna en el Partit Laborista britànic està lluny d'acabar. El ministre de Sanitat, Wes Streeting, està preparant el seu assalt al lideratge del partit com a resposta a la debacle electoral de dijous passat en les eleccions locals i regionals al Regne Unit. Segons han avançat aquest dimecres els seus aliats al diari The Times, el ministre pretén presentar la seva dimissió aquest mateix dijous i anunciar la seva candidatura per reemplaçar el primer ministre, Keir Starmer, al capdavant del partit i del Govern.
Els plans de Streeting han sigut revelats poc després de la seva reunió amb Starmer aquest matí a Downing Street. Una trobada que ha durat menys de 20 minuts i sobre el qual cap dels dos s'ha pronunciat per no treure protagonisme a Carles III en el seu discurs al Parlament aquest dimecres. Els portaveus del ministre han evitat donar detalls sobre el contingut de la reunió, però la seva brevetat n'ha sorprès molta gent i ha avivat ràpidament les especulacions sobre un moviment imminent per desafiar el lideratge de Starmer.
Els portaveus de Downing Street s'han limitat a dir que Streeting continua comptant amb la "confiança plena" del primer ministre, mentre que els membres del Govern més pròxims al líder laborista han insistit que, ara per ara, ningú ha presentat la seva candidatura per iniciar un procés intern. Un dels últims a fer-ho ha sigut el secretari d'Estat del Tresor, James Murray, que ha qualificat d'"especulacions" els suposats plans de Streeting. Poques hores abans, el ministre a càrrec de les relacions amb la Unió Europea, Nick Thomas-Symonds, instava els seus a "girar full" i a centrar-se en la seva tasca en el Govern i al Parlament.
Candidatura marxa
Els aliats del ministre donen per fet el moviment i apunten que ja està obtenint els recolzaments necessaris per presentar la seva candidatura, fixats en un mínim de 81 diputats laboristes (un 20% del total). "Si ells [els partidaris de Starmer] creuen que això ja ha acabat, s'emportaran una decepció", assenyalava un d'ells a The Times. El nombre de diputats que han demanat al primer ministre que renunciï al càrrec arriba ja als 90, però no tots estan a favor de la candidatura d'Streeting.
Starmer ha insistit en la seva intenció de plantar cara als que desafiïn el seu lideratge. Però tot apunta que, en cas de confirmar-se el moviment de Streeting, el primer ministre no serà l'únic a afegir-se a la contesa. La figura del titular de Sanitat, pertanyent al sector moderat del partit, no genera cap simpatia a l'esquerra de la formació, que es planteja recolzar un candidat alternatiu. Sobre la taula hi hauria el nom de l'exlíder laborista i actual ministre d'Energia, Ed Miliband, o el de l'ex vice primera ministra Angela Rayner.
Passi el que passi, sembla cada vegada més clar que la pugna pel lideratge en el Partit Laborista està obrint velles bretxes internes i accelerant una batalla de les seves diferents faccions per aconseguir el control de la formació. Tot això tot just dos anys després de la seva aclaparadora victòria en les eleccions generals, en la qual va obtenir una de les majories parlamentàries més àmplies de la seva història.
