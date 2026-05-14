Un nou congrés a BCN reclama una internet més sana per als menors
La Trobada Internacional pels Drets Digitals, iniciativa de la Mobile World Capital Barcelona i el Govern, aborda l’impacte social de la xarxa
Carles Planas Bou
Una vegada a l’any, Barcelona es converteix en capital mundial de la tecnologia gràcies al Mobile World Congress. Aquesta setmana, la ciutat torna a posar-se al centre per abordar l’impacte social i polític d’un sector que condiciona cada vegada de forma menys subtil el rumb del món. I ho fa gràcies a la primera Trobada Internacional pels Drets Digitals, un nou esdeveniment que reuneix algunes de les pensadores tecnològiques més influents de l’actualitat.
En la seva primera jornada, aquesta iniciativa ideada per la Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb el Govern d’Espanya va congregar acadèmiques, juristes, tecnòlogues, analistes d’intel·ligència, periodistes i altres expertes. En femení, ja que els noms més destacats del seu cartell són dones com Yael Eisenstat, exagent de la CIA i assessora de Joe Biden; Anu Bradford, catedràtica de Dret i experta global en regulació; la filòsofa Carissa Véliz o Frances Haugen, l’enginyera que va destapar els abusos de Facebook. Les xerrades d’aquestes dues últimes tindran lloc en la sessió d’avui.
"Ja n’hi ha prou"
La trobada va servir per debatre qüestions tan actuals com la geopolítica tecnològica, la governança de les dades, l’impacte laboral i sociopolític de la intel·ligència artificial, la merdificació o degradació d’internet –a càrrec de l’influent autor Cory Doctorow– o les mesures que cada vegada més administracions públiques estan adoptant per limitar l’accés dels més joves a les xarxes socials. "Ja n’hi ha prou d’aplicacions que ens tenen enganxats i maximitzen el benefici i minimitzen el nostre benestar", va remarcar la secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Govern d’Espanya, María González Veracruz, en una ponència inaugural en la qual va celebrar la consolidació de Barcelona com a pol humanista.
L’esdeveniment va servir per presentar un nou estudi que ratifica la creixent preocupació social per l’impacte que les xarxes socials tenen en els menors d’edat. El sondeig, elaborat per la Fundació La Caixa, Red.es i Fundació Hermes en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, constata que un 95% dels ciutadans consideren que els menors estan desprotegits a internet i un 71% defensa la identificació obligatòria per participar en la xarxa. L’Executiu de Pedro Sánchez ha anunciat mesures als dos fronts, des de limitar l’accés als de menys de 15 anys a obligar les plataformes a introduir mecanismes per verificar l’edat dels internautes. El president del Govern central va aprofitar la celebració d’aquest nou congrés per reclamar que "els drets siguin tan sòlids en l’espai digital com ho són en el físic".
Moltes de les xerrades que es van fer ahir van remarcar el paper que la Unió Europea pot jugar en el panorama tecnològic global. Encara que sol limitar-se a la regulació, Bradford va destacar que accelerar la unió econòmica entre els 27 pot consolidar gegants empresarials que plantin cara al domini dels Estats Units i la Xina.
