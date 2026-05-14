Parlon es disculpa per la infiltració dels Mossos
La consellera i Trapero neguen "mala fe" en la presència policial en una assemblea de docents
Germán González
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha encarregat al comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, i al director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, que obrin una "informació reservada" per aclarir com va ser la denunciada infiltració d’agents policials en una assemblea de docents que preparaven les mobilitzacions de la vaga. Parlon ha demanat la "revisió formal" d’aquest procediment realitzat per la Comissaria General d’Informació per avaluar riscos en les mobilitzacions convocades.
Parlon va comparèixer en la comissió d’Interior del Parlament junt amb Trapero per respondre a la polèmica política generada per aquesta infiltració denunciada pel sindicat CGT. Va remarcar que ni ella, ni el director general de la Policia ni el comissari en cap coneixien l’operatiu que va acudir a l’assemblea docent, tal com és habitual en aquests casos. No obstant, va indicar que la "informació reservada", oberta des d’ahir, determinarà si acaba derivant en un expedient contra agents del cos.
La consellera també va mostrar públicament la seva confiança en la "professionalitat" dels Mossos i va demanar "no confondre un fet polèmic amb la tasca diària que duen a terme" els agents. Parlon va qualificar com "un error operatiu greu", "un fet desafortunat" i "una maniobra mal plantejada" la presència de dos agents especialitzades en mediació i conflictes laborals en aquesta reunió de docents dimecres de la setmana passada.
Per això, Parlon va demanar disculpes als sindicats educatius, especialment a la CGT, per haver creat "sensació de desconfiança i d’inseguretat en la seva tasca assembleària i en el dret a la protesta". "Es van assumir riscos innecessaris", va assenyalar la consellera, que va remarcar que es tracta "d’una maniobra operativa, no política". També va recordar als grups polítics que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "manté la confiança" en ells.
Millorar les actuacions
La consellera va destacar que els Mossos tenen competències emparades en la legislació per recollir informació i avaluar riscos, tot i que en aquest cas "no s’ha fet de la forma adequada" i que aquestes actuacions són "millorables".
Per la seva banda, Trapero va recordar que entre les funcions de la Comissaria General d’Informació hi ha la mediació i la recopilació d’informació sobre els riscos i les amenaces que es poden produir en mobilitzacions i protestes per així ajudar a dissenyar els operatius policials. El director general de la Policia va afegir que aquesta tasca es fa mitjançant consultes a les xarxes, a internet, a fonts obertes, presència en reunions públiques, i tasques de mediació i seguiment d’agendes institucionals.
A més, va assenyalar que aquesta "captació d’informació no és generalitzada ni indiscriminada" i que únicament es fa en vista de protestes que poden mobilitzar molts assistents i que afecten vies importants de comunicació. Per això Trapero va negar que hi hagi un "espionatge" o una "investigació" de l’organització sindical amb la presència policial en la reunió, sinó que "únicament hi va haver una avaluació dels riscos existents".
