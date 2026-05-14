Base de Retamares
El Rei recolza l’expansió de la gran caserna espanyola per a la ‘ciberguerra’: 1.500 efectius el 2030
Felip VI coneix en la base militar de Retamares l’aposta de Defensa per aquest comandament conjunt que triplicarà la seva capacitat operativa i projecta una gran ampliació en plena escalada de la guerra híbrida
Pilar Santos
El Rei va visitar aquest dijous a la Base de Retamares, a Pozuelo de Alarcón (Madrid), el Comandament Conjunt del Ciberespai (MCCE), un dels organismes de Defensa que més ràpidament ha crescut en els últims anys i que es prepara ara per a una expansió massiva de personal i infraestructures en plena escalada de la guerra digital i les amenaces híbrides.
Quatre anys després de la seva última visita al centre, Felip VI va tornar a unes instal·lacions que reflecteixen el canvi accelerat que viu la defensa militar en el terreny tecnològic. El creixement previst per a Retamares és destacable: triplicarà la seva capacitat operativa i arribarà el 2030 als 1.500 efectius (entre militars dels tres exèrcits i civils), davant els prop de 500 actuals. Se’ls coneix com a ‘boines grises’. S’encarreguen, per exemple, que les infraestructures crítiques (depuradores d’aigua, centrals nuclears...) o els sistemes estratègics (des dels semàfors fins als sistemes dels aeroports) no siguin atacats. També que les visites internacionals, com la del Papa d’aquí a unes setmanes, discorrin sense sobresalts.
L’ampliació afecta tant el nombre d’especialistes com les instal·lacions. A finals del 2026 està prevista la instal·lació de noumòduls prefabricats d’alta tecnologia amb capacitat per a 305 persones, concebuts com a solució temporal mentre avancen els nous edificis permanents. La base projecta a més una expansió urbanística de 100.000 metres quadrats per a nous serveis estratègics vinculats a les ciberoperacions. Entre les futures infraestructures figura l’edifici del NATO Cyber Range (NCCR), amb 10.000 metres quadrats destinats a formació i experimentació, i un altre espai amb capacitat per a 250 analistes.
El monarca va estar acompanyat durant la visita pel cap d’Estat Major de la Defensa (JEMAD), almirall general Teodoro Esteban López Calderón; el comandant del Comandament d’Operacions, tinenta general José Antonio Agüero Martínez; i el comandant del Comandament Conjunt del Ciberespai, vicealmirall Javier Roca. Segons va informar la Zarzuela, Felip VI va assistir a una presentació sobre les capacitats del comandament, va presenciar un simulacre de ciberatac contra una infraestructura crítica i va rebre informació sobre els riscos associats al desenvolupament de la intel·ligència artificial. El Rei va visitar a més una sala operativa on se li va exposar la situació d’operacions reals en curs.
La visita de Lleó XIV
El Ministeri de Defensa aspira a convertir Retamares en un gran centre internacional de ciberdefensa, una aposta que va iniciar el Govern del PP, el 2013. Espanya actua a més com a «host nation» (país amfitrió) del NATO Cyber Range Capability, una plataforma de simulació operacional i estratègica de l’Aliança Atlàntica destinada a assajar atacs i respostes sobre infraestructures crítiques i sistemes complexos. Tot això va voler conèixer Felip VI de primera mà aquest dijous pocs dies abans que tant aquest Comandament com la resta d’organismes d’aquest àmbit (com el Centre Criptològic Nacional i l’Institut Nacional de Ciberseguretat) hagin d’estar especialment pendents d’una visita d’alt risc , entre el 6 i el 12 de juny. «En aquest cas, com en la resta de desplaçaments d’aquest tipus, l’important és mirar d’avançar-nos als delinqüents i imaginar què poden estar pensant per amargar-nos la vida», va explicar a la premsa Enrique Pérez de Tena, assessor de relacions internacionals del Comandament Conjunt i capità de fragata retirat.
Durant les seves explicacions va incidir en el fet que qualsevol sistema amb microxips (des d’una televisió a una cafetera) pot convertir-se en una potencial vulnerabilitat i en què les fronteres entre el civil i el militar són cada vegada més difuses. La guerra híbrida, va remarcar, afecta «totes les activitats de l’Estat» i situa el camp de batalla «al cor de la nació».
La sensació dominant en el comandament és que el ritme de transformació tecnològica obliga a revisar permanentment les estratègies defensives. En un escenari marcat per la guerra d’Ucraïna, l’auge de la intel·ligència artificial i la creixent dependència tecnològica, Retamares s’ha convertit en una de les infraestructures estratègiques més sensibles i de més creixement dins de l’arquitectura de defensa espanyola.
