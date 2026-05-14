Renúncia per motius personals
Rull elogia la tasca del cap de la Sindicatura de Comptes en el seu comiat: "La seva funció de control és avui més necessària que mai"
Salazar va anunciar aquesta setmana la seva dimissió per motius personals després de 13 anys a la institució, els últims tres com a síndic major
Gisela Boada
El president del Parlament, Josep Rull, ha volgut retre homenatge aquest dijous al síndic major de la Sindicatura de Comptes, Miquel Salazar, que va anunciar aquesta setmana la seva renúncia a encapçalar l’organisme fiscalitzador després de 13 anys per motius personals. En un petit acte celebrat al despatx d’audiències de la cambra catalana, Rull ha agraït a qui ja considera "un amic" la seva tasca al capdavant de la Sindicatura. "Actituds com la seva ens dignifiquen col·lectivament. Els demano a tots que mantinguin sempre aquest alt sentit de la institucionalitat", ha declarat davant la resta de síndics, els membres de la Mesa i els diputats de la comissió de la Sindicatura de Comptes.
Salazar no només deixa vacant la plaça de síndic de comptes, sinó també la de síndic major, càrrec que ocupa des del març del 2022. Continuarà exercint fins al 30 de maig, quan Llum Rodríguez assumirà provisionalment les seves funcions. En les pròximes setmanes, el Parlament haurà de designar un nou síndic que substitueixi Salazar. Un cop coberta la vacant, serà el ple de la Sindicatura qui proposi un dels seus membres com a nou síndic major. "En un moment en què les institucions estan sent qüestionades des de corrents molt diferents, la figura de la Sindicatura com a mecanisme de control dels recursos de tots els ciutadans és més necessària que mai", ha afegit el president del Parlament.
Salazar, en el seu torn de paraula, ha mostrat un agraïment emocionat a la institució i als seus membres, i ha rememorat la seva trajectòria a l’administració pública, un camí que va emprendre després de tornar del servei militar amb l’objectiu d’apostar per la "recuperació democràtica" i que el va portar a passar per diferents organismes durant dècades. "He complert el meu propòsit: contribuir a fer un país millor i que els seus ciutadans visquin millor", ha afirmat, després d’apuntar, amb orgull, que és fill de pares republicans.
"Les coses han canviat molt des dels anys vuitanta, quan vaig entrar per primera vegada a l’administració pública", ha assenyalat. Però algunes qüestions, ha afegit, continuen plenament vigents. "La vocació de servei continua sent clau perquè el país tingui autoestima. Sovint els catalans no acabem de portar bé això; no ens estimem prou", ha deixat anar. Per això, ha fet una crida a reforçar l’autoestima col·lectiva, la voluntat de consens en els òrgans de control i el companyerisme institucional. "Sense institucions no hi ha democràcia i sense control, tampoc", ha conclòs.
