Sánchez i Montero busquen ‘in extremis’ concentrar el vot de l’esquerra
"Que no es confongui ningú de papereta, cal encertar bé el vot", diu la candidata socialista per evitar la desfeta que li auguren les enquestes
JAVIER ALONSO
En aquesta recta final per al 17M els socialistes han apostat per una presència continuada del president, Pedro Sánchez, en províncies clau com Granada, on ahir va participar en un míting davant 2.000 persones. També serà en el tancament de campanya, a Sevilla. Aquest esprint s’afronta després d’una campanya que no ha acabat d’arrencar en cap moment (ni en els dos debats) i amb el fort vent en contra que suposen unes enquestes que no només dissipen qualsevol possibilitat de govern alternatiu sinó que a més situen els socialistes davant l’amenaça d’una debacle històrica que pugui complicar seriosament la capacitat de gestionar el dia després.
Per això l’objectiu d’aquests últims dies no només és treure aquests gairebé 600.000 vots de l’abstenció (persones que no van agafar la papereta socialista el 2022 i sí que ho van fer un any després a les generals). Ara és important que els que vagin a votar en contra del govern de Juanma Moreno no distribueixin els seus suports entre les tres formacions d’esquerra: el PSOE, la coalició Per Andalusia i Endavant Andalusia, la formació que probablement està aprofitant més els 15 dies de campanya electoral. El missatge del vot útil de l’esquerra al PSOE té serioses dificultats de penetració en un context en el qual sembla que només es dirimeix si el PP tindrà o no majoria absoluta.
Empenta final
A aquestes persones van anar dirigits els missatges de María Jesús Montero a Pulianas, un petit municipi de la Vega de Granada amb tot just 6.000 habitants. "Som davant l’última empenta final. Ara s’ha de convèncer cada ciutadà perquè no es confongui, que encerti bé el vot, que recolzi l’única alternativa, que és el PSOE [...] Si algú algun dia va tenir una papereta del PSOE és perquè és garantia de seguretat. Si ens vas votar abans, torna a fer-ho, que no et tornem a fallar", va assenyalar Montero, que va instar a oblidar les enquestes: "La dreta està desmobilitzant els progressistes i la gent d’esquerres. Davant les enquestes, propostes. Davant la política buida, portar a la gent l’ànim que és possible canviar una realitat que provoca patiment".
Pedro Sánchez va incidir que la defensa dels serveis públics a Andalusia passa per votar Montero: "Guanyarem el PP i Vox, però només podem fer-ho amb una papereta, la del PSOE".
Els socialistes han estat argumentant des de fa mesos la importància de tenir formacions fortes a la seva esquerra que mobilitzin un electorat que no coincideix amb el PSOE. Oferir alternatives dins d’un mateix espai. Però així que s’acosta el 17M augmenta el temor que hi pugui haver més fugues de vots i que el nou Parlament pugui tenir un PSOE més feble que el 2022 i dues formacions a la seva esquerra amb més pes del que han tingut en l’actual legislatura.
Defensa del Govern d’Espanya
La principal carta que té la direcció socialista per aconseguir la mobilització entorn del PSOE és Pedro Sánchez i la gestió del Govern d’Espanya, del qual ha sigut vicepresidenta María Jesús Montero. Tots dos van mirar de contrastar les decisions adoptades pel Consell de Ministres en temes clau amb les mesures del Govern andalús de Juanma Moreno: "¿Què ha fet per l’habitatge? Zero euros al parc de lloguer. S’amaguen darrere del Govern d’Espanya", va puntualitzar Montero.
