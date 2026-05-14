Esglèsia
Sánchez es reunirà amb el Papa al Vaticà abans de la seva visita a Espanya
El presidente del Gobierno se cita por primera vez con León XIV en la que será su tercera recepción en la sede
Iván Gil
l president del Govern, Pedro Sánchez, farà l’última setmana de maig un viatge a Roma en l’agenda del qual s’inclou una reunió al Vaticà amb el papa Lleó XIV, dies abans de la visita que el pontífex farà a Espanya, segons han informat a EFE fonts de l’Executiu.
A l’espera de confirmació oficial, es preveu que aquesta reunió sigui el 27 de maig, i serà la primera entre tots dos des de l’inici del pontificat de Robert Prevost, que del 6 al 12 de juny protagonitzarà la primera visita a Espanya d’un papa en gairebé quinze anys i té previstos diversos actes a Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canària i Santa Cruz de Tenerife.
El Govern va enviar una carta al Vaticà poc després del nomenament de Lleó XIV com a successor del papa Francesc en què demanava una audiència amb Sánchez i l’invitava a visitar Espanya, trobada i visita que ara es concretaran.
Després de conèixer l’elecció del nou papa, Sánchez va felicitar tota l’Església catòlica i va confiar que contribuís a enfortir el diàleg i la defensa dels drets humans en un món que, segons va dir, necessita esperança i unitat.
Construir ponts
No va assistir a la missa d’inici del seu pontificat, en què hi van ser presents els reis, però poc després tots dos van mantenir una conversa telefònica en què, segons va informar posteriorment la Santa Seu, van parlar de la crisi migratòria i de la necessitat de construir ponts per resoldre els conflictes al món.
Per la seva banda, el president del Govern va destacar la coincidència d’Espanya i el Vaticà per continuar col·laborant en la recerca de la pau i la dignitat humana, així com en la defensa dels drets en la lluita contra el canvi climàtic i les desigualtats.
La del 27 de maig serà la tercera vegada que Sánchez visita el Vaticà des que va arribar a la presidència del Govern el 2018, ja que ho va fer en dues ocasions durant el papat de Jorge Mario Bergoglio.
La primera va ser el 24 d’octubre de 2020, durant la pandèmia de coronavirus, quan es van tractar les relacions entre Espanya i el Vaticà, la migració i l’educació, entre altres qüestions.
Francesc va demanar aleshores a Sánchez “construir la pàtria amb tots” i el va advertir del perill d’ideologies que “desfiguren” aquesta idea de pàtria.
Visita pendent a Canàries
Quatre anys després, el 11 d’octubre de 2024, Bergoglio va tornar a rebre Sánchez i van analitzar, entre altres qüestions, la situació a Orient Mitjà i la crisi migratòria que afectava especialment les Canàries.
En aquella reunió, Sánchez va convidar oficialment el papa a visitar aquesta comunitat després que Francesc hagués expressat el seu desig de viatjar-hi per estar a prop del seu poble i governants davant d’aquesta crisi.
Aquella visita no es va concretar, però Lleó XIV ha reprès els plans del seu predecessor i ha inclòs les Canàries en l’agenda del seu viatge a Espanya.
Durant aquest viatge està previst que el papa i Sánchez tornin a reunir-se, concretament el 8 de juny a la Nunciatura Apostòlica i poc abans que el pontífex es traslladi al Congrés, que per primera vegada en la seva història rebrà la visita d’un papa.
Defensa del papa davant les crítiques de Trump
Fonts del Govern destaquen la bona relació amb el Vaticà i elogien l’actitud del papa, a qui Sánchez va defensar fa poques setmanes de les crítiques del president dels Estats Units, Donald Trump.
“Mentrestant alguns sembren el món de guerres, Lleó XIV sembra la pau, amb valentia i coratge”, va afirmar el president del Govern després que Trump acusés el papa de ser “terrible en política exterior” i li demanés “deixar de complaure l’esquerra radical”.
El mateix pontífex va respondre als atacs de Trump recordant que “l’Evangeli és clar” i que “l’Església té l’obligació moral d’oposar-se a la guerra”.
