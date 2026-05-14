Reunió esperada
Trump augura un "futur fantàstic" per als EUA i la Xina en iniciar la cimera amb Xi
El Periódico
El president estatunidenc, Donald Trump, va assegurar aquest dijous al seu homòleg xinès, Xi Jinping, que tots dos països tindran "un futur fantàstic junts", en iniciar la seva esperada cimera a Pequín per tractar temes espinosos com l’Iran, el comerç i Taiwan.
Elogiant efusivament el seu amfitrió, Trump va dir a Xi que era "un honor ser el seu amic", mentre que el líder xinès, en un to menys entusiasta, va afirmar que totes dues parts "haurien de ser socis, no rivals".
Xi va rebre amb una encaixada de mans el magnat republicà al peu de les escalinates del monumental Gran Saló del Poble de la plaça Tiananmen, el centre neuràlgic del poder comunista a la capital, decorada per a l’ocasió amb els colors de la Xina i els Estats Units.
Al so d’una salva de canons, van recórrer la catifa vermella davant centenars de nens que portaven flors i agitaven banderes mentre corejaven "benvingut!"
Xi es va preguntar si Pequín i Washington podrien construir una cooperació en lloc d’encaminar-se cap a la confrontació, alhora que va subratllar que "una relació estable entre la Xina i els Estats Units és una benedicció per al món".
"La cooperació beneficia totes dues parts, mentre que la confrontació perjudica totes dues", va recalcar.
La relació entre totes dues potències ha tingut moments baixos després de l’anterior visita de Trump el 2017, quan el mandatari també va tenir una acollida fastuosa amb una recepció privada a la majestuosa Ciutat Prohibida de Pequín.
Però només unes setmanes després, el mandatari estatunidenc va llançar una onada d’aranzels i restriccions sobre els productes xinesos.
En tornar a la Casa Blanca el 2025, Trump va reprendre la seva ofensiva aranzelària i va provocar una guerra comercial que va repercutir en l’economia mundial, abans de pactar una treva amb Xi a l’octubre.
"Genial"
El futur dels intercanvis comercials entre les dues economies més grans del món és, precisament, un dels principals temes d’aquesta esperada cimera, precedida dimecres per negociacions comercials i econòmiques entre delegacions de tots dos països a Corea del Sud.
Entre les prioritats de Washington hi ha assolir acords en l’àmbit de l’agricultura i, si és possible, la confirmació d’una comanda massiva d’avions al fabricant estatunidenc Boeing.
Trump porta en la seva delegació el director executiu de l’empresa aeronàutica, Kelly Ortberg, però també destacats empresaris estatunidencs com Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) o Jensen Huang (Nvidia).
Durant el seu llarg vol cap a la Xina, Trump va dir a les xarxes socials que pressionaria Xi per "obrir" el gegant asiàtic a les empreses estatunidenques.
Els Estats Units, com altres països occidentals, acusen Pequín de beneficiar-se d’un superàvit comercial i d’incórrer en pràctiques de competència deslleial o violacions de la propietat intel·lectual.
Però hi ha molts altres punts de fricció com el subministrament de terres rares o semiconductors, la situació de Taiwan o, des del febrer, el conflicte amb l’Iran.
La Xina demana "estabilitat"
Segons el govern estatunidenc, Trump vol convèncer la Xina, el principal importador de petroli i soci estratègic de l’Iran, perquè faci servir la seva influència per trobar una sortida a la crisi al Golf.
"Esperem convèncer-los que tinguin un paper més actiu per aconseguir que l’Iran abandoni el que està fent ara", va dir el secretari d’Estat, Marco Rubio, a Fox News, segons un fragment d’una entrevista gravada durant el vol a la Xina.
Trump, per la seva banda, havia precisat que preveia "una llarga conversa" amb Xi sobre Teheran.
El tancament gairebé total de l’estret d’Ormuz a conseqüència dels bloquejos iranià i estatunidenc afecta directament la Xina, que abans de la visita va insistir que espera "més estabilitat" en l’escena internacional.
Més enllà dels possibles anuncis comercials, els experts no mostren gaire esperança que la cimera atenuï significativament la rivalitat en tots els fronts entre totes dues potències.
Un altre focus d’atenció seran les declaracions de totes dues parts sobre Taiwan, una illa amb govern i exèrcit propis que la Xina considera part del seu territori i el principal suport de la qual són els Estats Units.
