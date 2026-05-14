Entrevista | Yael Eisenstat Exanalista de la CIA
Yael Eisenstat: "L’aliança de Trump amb Silicon Valley és molt perillosa"
L’experta en extremismes va treballar per a la CIA i va ser assessora de Joe Biden. Va deixar Facebook per ser-ne una de les veus crítiques.
C. P. B.
Han passat set anys des que va deixar Facebook. En aquest temps, ¿ens han abocat les xarxes socials a una pitjor situació?
Les grans plataformes s’han tornat encara més poderoses. Ara tenen eines molt més sofisticades i una capacitat més gran no només per enganxar-nos a les seves plataformes, sinó també per utilitzar intel·ligència artificial (IA) molt més avançada. Alhora, els propietaris de les plataformes més grans han retrocedit en polítiques bàsiques de seguretat. Per això som en una situació més precària que aleshores.
¿També a Europa?
Europa ha fet una millor feina intentant entendre com protegir el públic d’algunes de les externalitats més perilloses d’aquestes companyies, mentre es permet que les empreses continuïn prosperant. Però als EUA hem anat cap enrere, no cap endavant.
Per allargar la mà a Trump, els gegants digitals han eliminat els seus equips de moderació de contingut, així com les seves polítiques sobre discurs d’odi. ¿És la tempesta perfecta per degradar l’ecosistema informatiu?
Aquesta aliança crea un entorn molt perillós per a temes com la integritat electoral o la possible incitació a la violència entorn de les eleccions. Als EUA, el nivell de violència política està augmentant i això no és culpa exclusiva de les xarxes socials. No obstant, continuen incentivant aquest extremisme. Les empreses tecnològiques estan ajudant a normalitzar ideologies que abans es trobaven més als marges.
Aquest model de negoci continua vigent en la IA. ¿Amplificarà els riscos socials?
El model de negoci d’empreses com OpenAI o Anthropic encara no està del tot clar. D’altra banda, hi ha les distribuïdores d’aquest contingut, com les xarxes socials. Si el model de negoci continua sent el que és avui, no veig cap raó per pensar que això no es convertirà en un terreny encara més perillós.
¿Com preveu que això pugui afectar les eleccions legislatives als EUA de novembre?
Per desgràcia, els EUA gairebé sempre es troben en un cicle electoral. La retòrica s’està escalfant en tots els costats. Les xarxes socials diuen: "Això no és el nostre problema». Si una xarxa social ha decidit que la violència política és acceptable, no sé com pot afirmar que no té cap responsabilitat si alguna cosa passa al món real i podem rastrejar aquest fet fins a una persona que va ser validada o radicalitzada online.
¿Pot la polarització alimentada per les xarxes girar-se en contra seu? Ja estem veient una reacció social que aposta per la violència contra Trump i Silicon Valley.
Qualsevol que pensi que està fora de perill i que això mai l’afectarà, s’equivoca greument.
