La comissió bilateral Estat-Generalitat per rubricar l’acord dels pressupostos serà dimecres a Madrid

Negociacions entre socis
Quim Bertomeu
La comissió bilateral entre l’Estat i la Generalitat, el màxim òrgan de diàleg entre els dos governs, es reunirà dimecres vinent a Madrid, segons ha publicat aquest divendres l’Agència Catalana de Notícies (ACN) i ha confirmat EL PERIÓDICO. La reunió ha de servir per rubricar alguns dels projectes que el Govern de Salvador Illa i ERC han pactat per desencallar els pressupostos catalans d’aquest any. La seva convocatòria és un senyal més que el pacte pressupostari està encarrilat i es tancarà, amb tota probabilitat, la setmana vinent.
En la negociació pressupostària entre l’executiu català i el partit d’Oriol Junqueras, les dues parts han acordat l’impuls de tres projectes clau: una línia orbital ferroviària per unir la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona; la creació d’una societat mercantil per agilitzar les inversions de l’Estat a Catalunya i la transferència d’una competència estatal a la Generalitat encara per concretar. Com que en els tres projectes el paper del Govern central és imprescindible perquè arribin a concretar-se algun dia, s’ha convocat aquesta bilateral perquè assumeixi que complirà amb la seva part. Com va avançar EL PERIÓDICO a principis de setmana, és una garantia que demanava ERC.
Serà la catorzena trobada d’aquest òrgan des que es va crear amb l’Estatut del 2006. A més, és la tercera vegada que es reunirà des que Illa va assumir el comandament de la Generalitat. Això el convertirà en el segon president que més vegades ha convocat aquest òrgan després del president José Montilla, que ho va fer set vegades en quatre anys. La bilateral només s’ha convocat quan a la Moncloa hi ha hagut governs del PSOE i només s’ha reunit amb regularitat quan a la Generalitat els executius també han estat socialistes. El Govern de Mariano Rajoy la va mantenir congelada durant tot el seu mandat (2011-2018).
