Dimiteix la primera ministra letona arran de l’impacte de dos drons ucraïnesos
Gemma Casadevall
L'impacte de dos drons ucraïnesos ha desencadenat una crisi de Govern a Letònia, emmarcada en la inestabilitat política endèmica que pateix aquest país de la UE i del flanc est de l'OTAN. L'encreuament de retrets entre els socis de coalició, un tripartit centrista, ha precipitat la dimissió de la cap del Govern, la liberal conservadora Evike Silina, després d'haver-se quedat sense la majoria parlamentària que la sustentava.
Segons les investigacions en curs, els drons van irrompre en territori del país bàltic per l'acció de sistemes electrònics russos que les defenses letones no van saber neutralitzar. Letònia, fronterer amb Rússia i Bielorússia, forma part del grup de països compromesos amb l'objectiu de destinar el 5% del seu PIB a la despesa militar. Comparteix amb els veïns bàltics, Lituània i Estònia, la màxima prevenció davant Moscou i reclama de l'OTAN que reforci el flanc est des d'abans fins i tot de la invasió d'Ucraïna per les tropes russes.
