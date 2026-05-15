ERC proposa una línia orbital ferroviària de 5.200 milions
Els republicans convoquen un consell nacional dilluns per veure si es donen les condicions per votar els pressupostos
Cristina Buesa
La proposta que ERC ha posat damunt la taula per impulsar la línia orbital ferroviària, un històric projecte concebut per connectar les principals ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, costarà 5.200 milions d'euros i hauria d'estar acabada el 2040. La iniciativa, que es presentarà dilluns que ve, forma part de la negociació pressupostària amb el Govern de Salvador Illa i persegueix transformar l'actual model radial de Rodalies en una xarxa més transversal i mallada, adaptada a la "Catalunya en xarxa" i a una mobilitat cada vegada menys centrada en la capital catalana. Aquest dijous l'hi han explicat a càrrecs municipals a la seu del partit a Barcelona.
El plantejament d'ERC passa per construir un gran corredor ferroviari entre Vilanova i la Geltrú i Mataró, travessant el Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès. L'objectiu és crear una alternativa real al vehicle privat i absorbir part dels desplaçaments que saturen la xarxa viària i les línies ferroviàries que convergeixen a Barcelona. La proposta recupera una infraestructura projectada fa més de dues dècades i pràcticament congelada des del 2010.
20 anys en un calaix
La línia orbital ferroviària acumula anys de planificació. Les primeres obres van arrencar el 2004 i el Pla Director Urbanístic que va reservar els terrenys es va aprovar el 9 d'abril del 2010. El disseny original preveu 120 quilòmetres de recorregut, dels quals 68 serien de nova construcció, a més d'una xarxa d'estacions i intercanviadors connectats amb Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat. De fet, si el 2010 s'haguessin complert els terminis, aquest any, el 2026, estaria tota en servei. Res més lluny de la realitat.
La proposta republicana insisteix que la infraestructura no s'ha d'entendre com una simple circumval·lació ferroviària, sinó com una xarxa de nodes metropolitans connectats entre si. L'esquema enllaçaria grans pols de població i activitat econòmica del Vallès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Garraf i el Penedès, generant connexions directes entre corredors avui obligats a passar per Barcelona. ERC situa l'actual R8 com l'"embrió real" d'aquesta futura orbitalitat ferroviària. La línia, que connecta el Baix Llobregat i el Vallès, és considerada estratègica per la capacitat de produir intercanvis amb FGC i amb les línies radials de Rodalies.
Fonts del partit van confirmar la convocatòria d’un consell nacional dilluns per valorar si es donen prou condicions per acordar els pressupostos.
