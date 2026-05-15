Illa reivindica una Catalunya líder davant els reptes tecnològics
El Barcelona Supercomputing Center amplia la col·laboració amb Nvidia i Supermicro, dues de les empreses punteres de Silicon Valley
Sara González
Davant el terratrèmol geopolític mundial provocat per Donald Trump, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa mesos que defensa que Europa ha de reforçar el seu propi projecte i tenir autonomia estratègica. I, dins d’aquest objectiu, la sobirania tecnològica i, en particular, el desenvolupament d’una intel·ligència artificial pròpia europea són crucials per deixar de dependre tant de grans companyies o infraestructures dels Estats Units i la Xina. Amb aquest horitzó, el president ha acompanyat la firma de dos convenis que reforcen la col·laboració del Barcelona Supercomputing Center (BSC) amb Nvidia i Supermicro, dues de les empreses tecnològiques capdavanteres de Silicon Valley.
"Catalunya s’ha de treure els complexos de sobre. Hem de liderar els pròxims 10 anys sense demanar permís a ningú", va defensar davant catalans que treballen en start-ups de Palo Alto. Una manera de resumir que amb aquest viatge a Califòrnia Illa pretén obrir pas perquè Catalunya despunti en el lideratge dels grans reptes tecnològics que suposa la irrupció de la intel·ligència artificial i, també, atraure professionals del sector que vegin en Barcelona una ciutat atractiva per desenvolupar els seus projectes i invertir-hi. Això sí, deixant clar que l’aposta ha de passar per posar la tecnologia "al servei de l’interès general" a través de la regulació, una cosa que, va admetre, genera debat en el bressol de la tecnologia a Silicon Valley, on es qüestiona fins a quin punt establir tantes normes va en detriment del progrés.
"Cal una regulació, però sense obstaculitzar el desenvolupament i la innovació, que garanteixi que l’objectiu és posar la intel·ligència artificial al servei d’una millor sanitat, educació i investigació", va dir als estudiants de la Universitat Stanford, davant els quals també va parlar de les "diferències polítiques" entre el Govern català i el de Trump. La Generalitat, va defensar, és "prociència i protecnologia" i creu en la importància dels "valors democràtics i humanistes" i en la urgència de combatre la desigualtat.
Intel·ligència artificial
De fet, el conveni amb Supermicro suposa un acord amb una de les empreses tecnològiques mundials especialitzada en solucions informàtiques integrals d'alt rendiment, a més de proveir programaris de sistema d'emmagatzematge, centres de dades i intel·ligència artificial.
El president també va visitar l’Stanford Mussallem Center for Biodesign, centre punter en innovació en pediatria que investiga per crear noves tecnologies que millorin la salut, per conèixer la col·laboració que té amb l’Hospital Sant Joan de Déu.
A Sacramento, Illa va mantenir diverses trobades institucionals, entre elles amb la vicegovernadora de Califòrnia, Elena Kounakalis, que va rematar amb una afirmació: "Califòrnia ens ajuda a no confondre Trump amb els Estats Units".
