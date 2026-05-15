Interior reformarà procediments dels Mossos per les infiltracions
Germán González
El Departament d'Interior i Seguretat Pública prepara una modificació del decret intern sobre estructura i funcions de la policia catalana per aclarir els procediments dels Mossos d'Esquadra a l'hora d'obtenir informació, principalment els que afectin col·lectius "que no representin un risc de violència social". Aquests canvis afectaran la Comissaria General d'Informació de la policia, ja que s'especificaran les fórmules per recollir informació davant de convocatòries o accions que suposin un risc. Amb aquesta mesura, la consellera Núria Parlon vol respondre a la polèmica per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents la setmana passada en què es preparaven mobilitzacions per la vaga al sector educatiu.
La consellera va assegurar a TV3 que la seva "feina és blindar la norma amb les cauteles necessàries perquè no torni a passar" una situació com l'ocorreguda amb els docents, ja que "no es pot permetre que un error operatiu causi desconfiança de la ciutadania sobre la policia". Parlon va recordar que la presència d'aquestes agents en l'assemblea no es tractava d'una "infiltració", perquè la legislació només reconeix aquesta figura per a investigacions de terrorisme o crim organitzat, tot i que es van fer passar per docents.
