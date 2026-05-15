El judici a la família Pujol, vist per a sentència
L’arxivament de la causa de l’expresident de la Generalitat pel seu estat de salut ha redirigit la mirada de la fiscalia cap al seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, per a qui el fiscal reclama 29 anys de presó.
J. G. Albalat
Després de 38 intenses sessions, el president del tribunal de l’Audiència Nacional que jutja la família de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley i nou empresaris va pronunciar ahir el "vist per a sentència". Als tres magistrats els correspon ara deliberar i decidir si, com sosté el fiscal Anticorrupció, Fernando Bermejo, i l’Advocacia de l’Estat, el primogènit de l’exmandatari català, Jordi Pujol Ferrusola, els seus sis germans i l’exdona del primer, Mercè Gironès, van cometre delictes d’associació il·lícita i blanqueig de capitals amb la fortuna que guardaven a Andorra i que van ocultar a Hisenda.
L’EXPRESIDENT.
El primer dia de la vista, el 24 de novembre de l’any passat, l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley va comparèixer en el judici per videoconferència perquè el tribunal, després d’escoltar els forenses, pogués decidir si estava capacitat o no per defensar-se i seguir la vista. Els magistrats van decidir en aquell moment que l’exmandatari seguiria el judici des de casa seva. El 27 d’abril passat va ser finalment exonerat. Però l’arxivament de la causa per a ell no va suposar que el fiscal canviés el relat fàctic de la seva acusació. El representant del ministeri públic argumenta que l’expresident, aprofitant la seva posició política, "va teixir una xarxa de clientelisme" i va crear un "entramat" en el qual la seva família i empresaris afins a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) es repartien els "sobresortints beneficis de concursos públics", de manera que van amassar un patrimoni "aliè als seus ingressos legals que van haver d’ocultar a la Hisenda Pública espanyola i a la societat catalana".
ELS FONS D’ANDORRA.
La clau de la sentència serà dilucidar l’origen dels fons de la família Pujol a Andorra. L’expresident català sempre ha defensat que aquests diners procedien d’una deixa que el seu pare, Florenci Pujol, havia deixat als seus set fills, ara imputats, i la seva dona, Marta Ferrusola, ja morta. Anticorrupció nega l’existència d’aquest llegat. Afirma que la família va ordir una trama d’influències des de la seva "posició privilegiada" per enriquir-se fins a acumular un patrimoni "desmesurat".
SERVEIS SIMULATS.
El fiscal Fernando Bermejo considera que les comissions presumptament il·legals vinculades a les empreses del fill gran de l’expresident es van canalitzar a través de serveis simulats i no reals. Era, al seu entendre, una manera de justificar el flux de diners.
FINANÇAMENT DE CDC.
La Fiscalia Anticorrupció no només ha intentat durant tot el judici vincular els fons de la família Pujol amb adjudicacions d’obra pública, sinó que també ha pretès relacionar algunes operacions efectuades per Jordi Pujol Ferrusola amb el finançament il·legal de CDC.
L’‘OPERACIÓ CATALUNYA’.
El que es va esplaiar sobre aquestes suposades pressions de la policia patriòtica va ser l’exconseller delegat de la BPA Joan Pau Miquel, que va assegurar que el llavors cap d’Assumptes Interns de la Policia, Marcelino Martín-Blas, li va dir que "l’Estat espanyol estava en guerra amb el català i volia informació de les famílies Mas, Junqueras i Pujol".
LES PENES.
El fiscal Anticorrupció va demanar al tribunal que condemni Jordi Pujol Ferrusola a 29 anys de presó; la seva exdona, Mercè Gironès, a 17, i el seu germà Josep, a 14. Per a la resta dels germans Pujol Ferrusola, la seva petició és de 8 anys de presó per organització criminal i blanqueig de capitals. Els nou empresaris imputats en la causa s’enfronten a cinc anys de presó. L’Advocacia de l’Estat també va sol·licitar la condemna dels acusats: 25 per al primogènit, 17 per a Gironès, quatre i mig per a Josep i dos per als empresaris.
