Trens
Junts veu una "presa de pèl" en la línia orbital ferroviària que demana ERC per donar el "sí" als pressupostos d’Illa
ERC propone una línea orbital ferroviaria de 5.200 millones para dar el sí a los presupuestos
Línea orbital ferroviaria: el tren que quiere coser la segunda corona sin pasar por Barcelona
Carlota Camps
"Més que trens orbitals, necessitem trens que funcionin". Així ho ha afirmat el portaveu del grup parlamentari de Junts, Salvador Vergés, després que ERC posés aquesta mena de "quart cinturó ferroviari" com a condició per donar el seu "sí" als pressupostos del Govern. Vergés ha reclamat "inversions reals ara" i no "pastanagues per al 2040" i ha retret als republicans haver canviat la recaptació de l’IRPF per aquesta nova connexió entre ciutats metropolitanes sense passar per Barcelona. "Ens sembla una presa de pèl estar parlant d’un projecte que estarà d’aquí a 15 o 20 anys, quan realment el que necessitem són inversions avui dia per poder tenir la xarxa de trens que mereix el nostre país", ha sostingut.
El postconvergent s’ha expressat així en declaracions des de Lleida, on també ha acusat ERC de pensar només "en l’àrea metropolitana" i li ha reclamat tenir en compte "el conjunt del país". Malgrat les crítiques, el portaveu de Junts ha reconegut que es tracta d’un "projecte interessant" i ha recordat que la seva formació ha votat a favor d’aquesta nova via en diverses ocasions a la cambra catalana. No obstant això, ha considerat que aquesta no hauria de ser la condició per aprovar els pressupostos de la Generalitat, i ha considerat que hi ha inversions més urgents i necessàries perquè la xarxa de Rodalies deixi de ser "un desastre".
La proposta que ERC ha posat sobre la taula és un pla històric concebut per connectar les principals ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Es tracta d’un gran corredor ferroviari per unir Vilanova i la Geltrú i Mataró, travessant el Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès, i suposaria transformar l’actual model radial de Rodalies en una xarxa més transversal i mallada. La previsió és que tingui un cost d’uns 5.200 milions d’euros i que estigui acabat el 2040.
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi