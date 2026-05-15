L’Iran intercepta un vaixell de càrrega a prop dels Emirats
El país del Golf nega una visita secreta de Netanyahu confirmada per Israel
Adrià Rocha Cutiller
L'Iran ha interceptat dijous un vaixell de càrrega que estava aturat al nord del port de Fujairah, la regió petrolífera dels Emirats Àrabs Units (EAU) al golf d'Oman. Fujairah ja va ser atacada i incendiada per l'Iran durant les tensions a Ormuz la setmana passada, quan els EUA van buscar forçar l'obertura de l'estret, bloquejat per Teheran des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà. L'intent d'obertura de la via va aixecar enormement les tensions a la regió, i Washington, els Emirats i el país persa van intercanviar diversos dies de foc creuat, malgrat l'alto el foc vigent.
El vaixell de càrrega interceptat ha sigut remolcat a les costes de l'Iran, segons ha confirmat el Centre d'Operacions Marítimes del Regne Unit. Aquesta presa del barco arriba en un moment d'enormes tensions entre Teheran i Abu Dhabi, sobretot després de la publicació aquesta setmana que tant els Emirats com l'Aràbia Saudita van participar –tot i que en secret– a la campanya de bombardejos d'Israel i els EUA contra l'Iran.
"He de dir que els EAU van estar directament involucrats en l’acte d’agressió contra el meu país. Van permetre que el seu territori fos utilitzat per disparar artilleria i míssils en contra nostra", va dir dijous el ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi. "La vostra aliança amb Israel no us protegeix. Aquest país agressiu hauria de reconsiderar la seva política davant l’Iran", va continuar el ministre.
Desmentiment
"He de dir que EAU va estar directament involucrada en l'acte d'agressió contra el meu país. Van permetre que el seu territori fos utilitzat per disparar artilleria i míssils en contra nostre", ha dit dijous el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi. "La vostra aliança amb Israel no us protegeix. Aquest país agressiu hauria de reconsiderar la seva política davant l'Iran", ha continuat el ministre persa. Dimecres, Israel va confirmar que durant la guerra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va realitzar una visita en persona i secreta als Emirats, on es va reunir amb el president dels Emirats i emir d'Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed al-Nahyan.
Malgrat que l'oficina de Netanyahu va confirmar dimecres el viatge, els Emirats la neguen. "Rebutgem la notícia que està circulant d'una suposada visita del primer ministre israelià o d'una delegació militar israeliana", ha dit aquest dijous a la matinada el Ministeri d'Exteriors dels EAU.
Mentrestant, les negociacions intervingudes pel Pakistan entre els EUA i l'Iran han arribat a un punt mort des del cap de setmana passat, quan l'Iran va enviar una proposta de màxims a Washington, que va ser catalogada com a "escombraries" pel president nord-americà, Donald Trump.
Trump, de visita oficial a la Xina aquest dijous i divendres, està cada vegada més a prop de tornar a la campanya de bombardejos contra Teheran davant el fins ara fracàs de les negociacions, segons la premsa nord-americana.
"Els dos països estem d'acord que l'estret d'Ormuz s'ha d'estar obert perquè l'energia mundial flueixi. El president [xino], Xi Jinping ha deixat clar que la Xina s'oposa a una militarització de l'estret, així com el cobrament de peatges. Els dos països coincidim que l'Iran mai ha de tenir la bomba nuclear", ha dit aquest dijous la Casa Blanca en un comunicat publicat després d'una trobada entre Xi i Trump. La Xina, el comprador de petroli iranià més gran, és un dels grans aliats internacionals de la República Islàmica.
Control d’Ormuz
En la seva última proposta a Washington, l'Iran va reclamar el control d'Ormuz com a condició per acabar amb la guerra. Teheran a més reclamava l'aixecament de totes les sancions internacionals i el pagament reparacions de guerra. Tot, punts inacceptables per als EUA.
El gran escull en les negociacions, no obstant, és un altre: el programa nuclear iranià i el futur dels 440 kg d'urani altament enriquit sota possessió de la República Islàmica. Aquest urani, durant el 2025, va arribar a ser purificat a nivells superiors al 60%, molt a prop del 90% necessari per desenvolupar la bomba atòmica; i molt llunyans al 3% requerits per a l'energia nuclear d'ús civil.
Fins ara, l’Iran rebutja entregar aquest urani, catalogat per Teheran com a "patrimoni nacional", i tancar el seu programa d’enriquiment, "un dret sobirà" de l’Iran, segons argumenta.
