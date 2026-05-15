El líder valencià demana "menys ideologia i més pragmatisme"
El dirigent popular agraeix als catalans la solidaritat mostrada amb els valencians per la tragèdia de la dana del 2024
Jose Rico
Tú a Barcelona y yo a California. Potser va ser amb el títol de la hilarant pel·lícula de 1961 (o de la seqüela de 1986) com va contestar el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, al seu homòleg valencià, Juanfran Pérez Llorca, quan aquest li va trucar per explicar-li que aniria a Barcelona per assistir al cicle de conferències #afterwork d’EL PERIÓDICO. Fins a 9.500 quilòmetres van separar ahir els dos polítics: el valencià a la Casa Cupra Raval de Barcelona i el català a Sacramento, la capital de Califòrnia, de viatge oficial. Però Pérez Llorca va voler deixar clar que la distància física és inversament proporcional a la voluntat de reunir-se per arribar a acords que beneficiïn les dues comunitats.
Dos polítics de dues ideologies diferents, un del PP i l’altre socialista, en dues autonomies cosines germanes que poden i han "d’entendre’s en moltes coses", com va defensar el president valencià durant el col·loqui amb el director d’EL PERIÓDICO, Albert Sáez, al qual van assistir, entre d’altres, el president de Prensa Ibérica, Javier Moll; la vicepresidenta, Arantza Sarasola; el conseller delegat, Aitor Moll; el director general de Continguts a la Comunitat Valenciana, Juan Ramón Gil, i els directors dels tres diaris de la comunitat: Joan-Carles Martí (Levante-EMV), Ángel Báez (Mediterráneo) i Toni Cabot (Información). També hi van assistir el líder del PP català, Alejandro Fernández, i el seu portaveu a l’Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, a banda de representants del món econòmic i empresarial de tot Catalunya.
En diversos moments de la conversa, Pérez Llorca va defensar una política basada en "menys ideologia i més pragmatisme", recolzant-se en l’experiència com a alcalde de Finestrat (Marina Baixa). "Els polítics tenim l’obligació d’atendre el mandat dels ciutadans i entendre’ns amb totes les institucions". ¿I per què és tan difícil entendre’s entre polítics de diferent signe? Segons el dirigent popular, perquè "falta sentit d’Estat" i la política espanyola "s’ha convertit en una lluita entre territoris". Però a l’hora d’assenyalar els responsables, no hi va haver repartiment de culpes. Més aviat, només un culpable.
Sense línies vermelles a Vox
"El sanchisme ha donat l’ordre de no entendre’s amb el PP", va assenyalar. Al mateix temps, va assegurar que molts polítics (socialistes, s’entén) li confessen en privat que tenen una "instrucció" de la direcció del PSOE de no anar amb els populars ni a la cantonada. "O ets sanchista o ja no ets socialista", va ser una altra de les sentències de Pérez Llorca quan va retreure als ministres valencians del Govern (Diana Morant i Arcadi España) que no reivindiquin a Madrid el que reivindicaven a València.
Ell sí que va tenir l’oportunitat d’enraonar amb un dels seus antecessors socialistes, Ximo Puig, en un àpat que va posar com a exemple d’aquesta política sense línies vermelles que defensa: "Discrepem en moltes coses, però parlem amb tranquil·litat". I tampoc va marcar cap línia vermella a Vox, soci des del 2023 per a l’estabilitat de l’Executiu que presideix: "Els valencians van deixar clar que no volien un tripartit d’esquerres, sinó un govern de dretes. Hi ha discrepàncies, però s’ha de donar estabilitat a la Comunitat Valenciana".
Subscriu-te per seguir llegint
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa