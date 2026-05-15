El ministre de Sanitat afegeix pressió a Starmer al dimitir
La marxa de Streeting es considera un primer pas per disputar al primer ministre el lideratge laborista
Lucas Font
Finalment s'han complert els pronòstics. El ministre de Sanitat britànic, Wes Streeting, ha presentat aquest dijous la seva dimissió en un intent de forçar la sortida del primer ministre, Keir Starmer, després de la debacle en les eleccions locals i regionals de la setmana passada al Regne Unit. Streeting ha confirmat el que van avançar els seus aliats el dia anterior i ha fet el pas davant la "pèrdua de confiança" en el seu líder, al qual ha acusat de falta de direcció i d'autocrítica. Tot apunta que el ja exministre presentarà la seva candidatura per desafiar el lideratge de Starmer al capdavant del Partit Laborista i del Govern, tot i que per a això necessita el suport d'almenys 81 diputats de la seva formació (un 20% del total).
Streeting ha confirmat la seva marxa en una carta de dues pàgines dirigida al primer ministre, en la qual ha tret pit dels seus assoliments al capdavant de la cartera de Sanitat, inclosa la reducció de les llistes d'espera, la contractació de més personal i la millora de la productivitat. "Totes aquestes són bones raons per seguir al meu lloc. Però, com ja saps per la nostra conversa de principis d'aquesta setmana, a l'haver perdut la confiança en el teu lideratge, he arribat a la conclusió que seria deshonrós i contrari als meus principis continuar fent-ho", ha assegurat en la missiva.
L'extitular de Sanitat ha lamentat la derrota "sense precedents" dels laboristes en els recents comicis i ha alertat de l'augment dels nacionalismes, inclòs el dels ultres de Reform UK, que amenacen de convertir-se en la força més votada en les pròximes eleccions generals, previstes per al 2029. Streeting ha atribuït la derrota a les decisions polèmiques del Govern, incloses les retallades en prestacions socials i les polítiques migratòries, que considera que han deixat el país "sense saber qui som ni quins són els nostres veritables valors".
Recerca de suports
Els arguments de l'Streeting xoquen amb el discurs que va pronunciar divendres passat a última hora – quan ja es coneixia la mida de la derrota electoral dels laboristes –, en el qual va insistir que el primer ministre comptava amb el seu recolzament. No obstant, en els últims dies ha anat obtenint recolzaments per mirar de disputar el lideratge a Starmer i els seus aliats assenyalen que ja compta amb prou suport per iniciar un procés intern d'eleccions. Els seus rivals, en canvi, asseguren que l'exministre no ha aconseguit els vots necessaris.
Streeting ha evitat ara per ara llançar la seva candidatura, ja sigui per voluntat pròpia o per falta de recolzament, però sí que ha donat per fet que aquest procés es produirà tard o d'hora. "Està clar que no lideraràs el Partit Laborista en les pròximes eleccions generals i que els diputats i els sindicats laboristes volen que el debat sobre el futur sigui una batalla d'idees, no de personalitats ni de faccionalismes mesquins. Ha de ser un debat ampli i comptar amb el millor grup possible de candidats. Suport aquest enfocament i espero que el facilites", ha afegit Streeting a la seva carta, sense donar més detalls sobre les seves intencions. Aquest va agrair el treball de Streeting i va mostrar el desig de treballar plegats per afrontar els problemes que "exploten" els seus rivals.
