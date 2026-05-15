Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Moreno es referma al PP amb un perfil alternatiu a Ayuso

El candidat a la reelecció aspira a revalidar la presidència en solitari

Juanma Moreno es fa una foto amb un seguidor, ahir a Còrdova. | FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

Juanma Moreno es fa una foto amb un seguidor, ahir a Còrdova. | FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

Mariano Alonso Freire

Madrid

Juan Manuel Moreno Bonilla culmina avui la quarta campanya electoral com a líder del PP d’Andalusia convertit en un dels dirigents polítics més rellevants del centredreta a Espanya i, al mateix temps, en tota una alternativa dins d’aquest espai a l’altre gran lideratge autonòmic del PP, el de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Moreno va arribar el 2014 a la presidència dels populars andalusos. L’any següent, Moreno va debutar com a candidat i va perdre davant d’ella, però ja el 2018, i mitjançant una coalició amb Ciutadans recolzada des de fora per Vox, que per primera vegada entrava en un parlament, va posar fi a la llarga hegemonia del PSOE per iniciar la seva etapa dins de la presidència de la Junta, en la qual des del 2022 té una majoria absoluta que aquest diumenge aspira a revalidar.

La seva lleialtat a Alberto Núñez Feijóo sembla, per tant, fora de tot dubte, com també la seva influència en la direcció nacional. Si Feijóo fracassés l’any que ve en el seu segon assalt a la Moncloa, totes les mirades no trigarien gaire a fixar-se en el president andalús i en Ayuso.

Notícies relacionades

Si arriba aquest moment, i sense descartar altres sorpreses, Moreno i Ayuso apareixerien com els assenyalats per fer el salt a la política nacional. Tant l’un com l’altra gaudeixen de l’esmentada majoria absoluta que els permet, al contrari que a la majoria dels seus homòlegs i companys de files, no dependre de Vox. Però ni Moreno la té garantida aquest diumenge ni tampoc Ayuso d’aquí un any.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents