Moreno es referma al PP amb un perfil alternatiu a Ayuso
El candidat a la reelecció aspira a revalidar la presidència en solitari
Mariano Alonso Freire
Juan Manuel Moreno Bonilla culmina avui la quarta campanya electoral com a líder del PP d’Andalusia convertit en un dels dirigents polítics més rellevants del centredreta a Espanya i, al mateix temps, en tota una alternativa dins d’aquest espai a l’altre gran lideratge autonòmic del PP, el de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Moreno va arribar el 2014 a la presidència dels populars andalusos. L’any següent, Moreno va debutar com a candidat i va perdre davant d’ella, però ja el 2018, i mitjançant una coalició amb Ciutadans recolzada des de fora per Vox, que per primera vegada entrava en un parlament, va posar fi a la llarga hegemonia del PSOE per iniciar la seva etapa dins de la presidència de la Junta, en la qual des del 2022 té una majoria absoluta que aquest diumenge aspira a revalidar.
La seva lleialtat a Alberto Núñez Feijóo sembla, per tant, fora de tot dubte, com també la seva influència en la direcció nacional. Si Feijóo fracassés l’any que ve en el seu segon assalt a la Moncloa, totes les mirades no trigarien gaire a fixar-se en el president andalús i en Ayuso.
Si arriba aquest moment, i sense descartar altres sorpreses, Moreno i Ayuso apareixerien com els assenyalats per fer el salt a la política nacional. Tant l’un com l’altra gaudeixen de l’esmentada majoria absoluta que els permet, al contrari que a la majoria dels seus homòlegs i companys de files, no dependre de Vox. Però ni Moreno la té garantida aquest diumenge ni tampoc Ayuso d’aquí un any.
